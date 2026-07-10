신세계아이앤씨에 창사 30년 만에 노조 출범

신세계그룹 IT서비스 전문기업 신세계아이앤씨에 노동조합이 공식 출범했습니다.



노조는 지난 8일 강남구청에서 설립 필증을 받으며 공식 노조 활동을 시작했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



신세계아이앤씨는 1997년 설립 이후 신세계그룹의 IT 경쟁력을 책임지며 시스템 구축, IT서비스, 리테일테크 등 다양한 분야에서 성장해 왔습니다.



그러나 최근 IT산업은 전문인력 확보 경쟁이 심화하고 있고 지속적인 인력 유출과 고용 불안은 기업 경쟁력에도 영향을 미치는 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.



노조는 이러한 환경 속에서 구성원이 안정적으로 역량을 발휘할 수 있는 근무 환경을 조성하고 장기적으로 회사의 기술 경쟁력을 높이는 것이 노동조합의 역할이라고 설명했습니다.



노조는 출범 선언문에서 "노동조합은 회사를 흔들기 위한 조직이 아니라 회사를 바로 세우기 위한 조직"이라며 "회사가 성장해야 구성원의 미래가 있고, 구성원이 존중받아야 회사도 더욱 강해질 수 있다"고 말했습니다.



노조는 또 최근 일부 조직 개편 과정에서 충분한 구성원 의견 수렴과 검토 없이 의사결정이 진행됐다는 점을 노조 설립의 주요 배경 중 하나로 설명했습니다.



노조는 "회사의 핵심 사업과 구성원의 일터는 특정인의 이해관계가 아니라 회사의 지속 가능한 성장과 구성원의 고용 안정을 최우선으로 운영돼야 한다"라고 말했습니다.



(사진=신세계아이앤씨 제공, 연합뉴스)