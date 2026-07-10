[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● "한동훈, 범죄 행위로 제명"
한민수 / 더불어민주당 의원
"장동혁 논리대로라면 한동훈 영구 제명해야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"한동훈 '당원 게시판' 사건, 범죄 행위가 맞나 의문"
손석민 / SBS 논설위원
"장동혁 행보, 한동훈 견제에 맞춰져"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 장동혁 "한동훈, 해당행위 아닌 범죄로 제명"…김근식 "판사 출신 맞나?"
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