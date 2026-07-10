[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 민주 '속도전'‥.국힘 '반발'
한민수 / 더불어민주당 의원
"정치검찰 사건 조작, 언제나 가능성 있어‥견제해야"
"장윤기 사건과 보완수사권 연결하는 건 정치공세"
"'보완수사권 폐지', 중수청·공소청 출범 전 처리해야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"보완수사권 폐지, 빈대 잡으려다 초가삼간 태울 수도"
"경찰 수사 잘못, 제어할 수 있는 유일한 통로가 보완수사권"
"보완수사권, 전당대회에 정치적으로 이용되는 듯‥숙고해야"
손석민 / SBS 논설위원
"민주 전당대회 가까워지면서 강경 지지층 목소리 커져"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '보완수사권' 공방…김근식 "여당, 빈대 잡으려다 초가삼간 태울 것" 한민수 "국힘, 법사위나 들어오라"
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