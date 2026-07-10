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[여담야담] '최고위원 도전' 한민수 "난, 친명이자 친청…정청래 내주 초 출마 예상"

조성현 기자
작성 2026.07.10 16:05 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 민주 '속도전'…국힘 '반발'

한민수 / 더불어민주당 의원
"정치검찰 사건 조작, 언제나 가능성 있어‥견제해야"
"장윤기 사건과 보완수사권 연결하는 건 정치공세"
"'보완수사권 폐지', 중수청·공소청 출범 전 처리해야"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"보완수사권 폐지, 빈대 잡으려다 초가삼간 태울 수도"
"경찰 수사 잘못, 제어할 수 있는 유일한 통로가 보완수사권"
"보완수사권, 전당대회에 정치적으로 이용되는 듯‥숙고해야"

손석민 / SBS 논설위원
"민주 전당대회 가까워지면서 강경 지지층 목소리 커져"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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