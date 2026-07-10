[D리포트] 7.7 디도스 공격·김정남 암살 배후…북한 '해킹 컨트롤 타워' 더 커진다

청와대와 국회 인터넷 사이트가 표적이 됐던 2009년 7.7 디도스 공격부터 2017년 말레이시아에서 발생한 김정은의 이복형 김정남 암살 사건까지, 북한의 주요 대남 도발 및 해외 공작 사건에서 인민군 총참모부 산하 정찰총국은 거의 빠짐없이 배후로 지목되어 왔습니다.



북한이 이 기구의 간판을 정찰정보총국으로 바꿔단 데 이어 활동 반경을 확대해 나갈 것임을 예고했습니다.



어제(9일) 김정은 주재로 열린 노동당 중앙군사위원회 확대회의를 통해서입니다.



잠재적인 적수들의 위협을 관리하고 관건적인 정보를 수집하는 데서 핵심적 역할을 수행하고 있는 정찰정보총국의 직능과 임무를 다각적으로 확대하며 군사 정찰과 정보첩보 능력을 획기적으로 제고하기 위한 과업과 방도가 제시됐다고도 했습니다.



라자루스, 김수키 등 북한 해킹 그룹의 컨트롤 타워가 정찰총국으로 알려져 있단 점을 고려하면, 사이버상 공격과 정보 탈취 행위 등이 전방위적으로 강화될 가능성이 제기됩니다.



이번에 정보 활동 대상을 한미나 한미일이 아닌 잠재적 적이라고 규정했단 점에서 전과는 다른 차원의 정보전을 염두에 두는 거란 분석도 나옵니다.



[임을출 / 경남대학교 극동문제연구소 교수 : 현대전, 정보전, 특히 사이버 전쟁 이런 걸 염두에 둔 조직 개편으로 봐야 하거든요. 한국만 언급하는 수준이 아니라, 이제 나토 국가까지 아우르는 수준으로 (범위를 넓혀나가겠다는 의도로 해석합니다.)]



정찰정보총국의 존재는 2025년 9월 박정천 당 중앙군사위 부위원장의 담화에서 처음으로 거론된 것으로 파악됩니다.



당시 박정철은 정찰정보총국으로부터 한미 핵작전연습 아이언 메이스와 한미일 연합훈련 프리덤 엣지가 시작된다는 보고를 받았다고 밝혔습니다.



(취재 : 김아영, 영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김종태, 제작 : 디지털뉴스부)