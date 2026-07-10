[날씨] 저녁까지 소나기…주말, 열대야·폭염

비구름이 물러나니 곧바로 폭염이 고개를 들었습니다.



대부분 지역의 폭염주의보가, 일부 영남 지역은 폭염 경보가 내려진 가운데 주말부터 찜통더위가 본격적으로 시작되겠는데요.



내일(11일) 서울 아침 기온 25도로 예상돼 올해 처음으로 열대야가 나타날 가능성이 높겠고 낮이 되면 체감 온도 34도의 찜통더위를 보이겠습니다.



한편 곳곳으로는 저녁까지, 강원 내륙은 밤까지 요란한 소나기가 지날 수 있는 점 참고하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 열대야 주의보가 발효 중인 강릉 26도로 밤사이에도 후텁지근하겠고요.



낮 기온은 대구 35도, 포항 37도까지 치솟는 등 영남 지역은 한여름 더위를 보이겠습니다.



당분간 장맛비가 소강상태를 보이며 흐린 날씨가 이어지겠고요.



다음 주 수요일 무렵에는 전국에 다시 비 소식이 들어 있습니다.



(임은진 기상캐스터)