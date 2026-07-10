'축협 청문회'에 손흥민·황희찬?…참고인 신청했다 결국

▲ 함께 훈련하는 손흥민·황희찬

대한축구협회 청문회에 손흥민(LAFC), 황희찬(울버햄프턴) 선수를 참고인으로 신청했던 더불어민주당 임오경 의원이 오늘(10일) 해당 신청을 철회하기로 했습니다.임 의원은 오늘 페이스북에 올린 글에서 "협회와 국가대표팀, 해외 축구 시스템을 경험한 현역 선수들의 목소리를 듣고자 (두 선수를) 참고인으로 신청했으나 당의 의견과 선수들의 경기 일정 등을 고려해 신청을 철회했다"고 밝혔습니다.국회 문화체육관광위원회는 어제 전체회의에서 '대한축구협회 관련 청문회 실시계획서 채택의 건' 등을 의결하면서 오는 22일에 열리는 청문회에 정몽규 전 축구협회장과 홍명보 전 대표팀 감독 등 13명을 증인으로 채택했습니다.이와 함께 손흥민, 황희찬과 '케이(K)-축구 혁신위원회'(이하 혁신위) 공동위원장인 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원, 유승민 대한체육회장 등 10명을 참고인으로 확정했습니다.이에 일각에서는 대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영의 문제점을 들여다보는 청문회에 이런 문제와는 큰 관련이 없는 선수들을 참고인으로 부르는 것은 부적절하다는 비판이 제기됐습니다.올림픽 사격 금메달리스트 출신인 국민의힘 진종오 의원은 오늘 페이스북에서 "청문회로 해결해야 할 것은 협회의 불투명한 운영 구조, 감독 선임 과정의 공정성 등"이라며 임 의원을 비판했습니다.이어 "축구 개혁을 정치 쇼로 전락시키지 말라"며 두 선수에 대한 참고인 신청 철회를 촉구했습니다.개혁신당 천하람 원내대표도 페이스북을 통해 "월드컵 졸전의 원인을 손흥민 선수와 홍 감독 간 갈등으로 몰아가 협회의 부실과 무능을 덮어주려는 속셈인가"라고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)