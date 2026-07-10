[자막뉴스] "일베 표현" 노무현재단 이틀 만에…"문법 자연스럽지 않지만" 해명이?

아이돌 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노'라는 발언에 대해 일베식 표현이라고 주장했던 노무현재단 이사가 발언 이틀 만에 사과했습니다.



조 이사는 어제(9일) 자신의 SNS에 글을 올려 "제 발언으로 원이님이 상처를 받았을까 걱정된다"며 "발언의 요지는 젊은 층의 일베식 '노' 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 된다는 것"이었다고 말했습니다.



이어 자신은 부산 출생으로 당시 원이가 말했던 것과 같은 상황에서 '노'라는 어미를 붙이는 것을 들어보지 못했다고 설명했습니다.



그러면서도 "김덕호 경북대 국어국문학과 교수는 '와이리 무섭노'에서 '와이리'를 생략하는 것은 문법상 자연스럽지 않지만 젊은 세대는 생략하고 쓴다고 하셨다"면서 "젊은 세대의 언어에 대해 이해가 부족했던 것 같다"고 말했습니다.



앞서 조 이사는 지난 7일 한 유튜브 방송에 출연해 원이의 말은 '일베식 표현'이 맞다고 말했습니다.



[조수진 / 노무현재단 이사 (유튜브 '장윤선의 취재편의점') : 저는 '일베식' 표현은 맞다고 그 가수의 전 표현 같은 것도 많이 올라오고 있어서 저도 경상도 사람이고. 그래서 '일베식' 표현은 맞다고 생각했어요.]



그러면서 "배재고, 스타벅스 사례처럼 원래 음지에 있던 문화가 점점 양지로 올라오고 있다"며 "그동안 제대로 지적하지 않았기 때문에 지금 상황이 된 것"이라고 주장했습니다.



조 이사의 발언을 두고 누리꾼들 사이에선 "거제 할머니들도 사투리가 맞다고 한다", "노무현재단에는 노무현 대통령의 정신은 사라졌다" 등의 격한 반응이 나왔습니다.



이번 논란은 거제 출신 리센느 멤버 원이가 유튜브 콘텐츠에서 "무섭노"라는 표현을 사용한 걸 두고 경남 MBC PD와 정치권이 일베식 표현이라고 문제 제기하면서 시작됐습니다.



하지만 '-노' 표현이 의문사가 없는 문장에서도 실제 경상도 방언으로 사용됐다는 국립국어원과 학계 주장이 소개되면서 일베식 표현이란 문제 제기는 적절치 않았다는 지적이 나오고 있습니다.



( 취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 유튜브 '장윤선의 취재편의점', 조수진 이사 SNS)