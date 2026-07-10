에스더버니·가나디·잔망루피 한자리에…이달 16∼19일 '캐릭터 라이선싱 페어'

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국내 대표 캐릭터·콘텐츠 지식재산(IP) 축제인 '캐릭터 라이선싱 페어 2026'이 오는 16일부터 19일까지 서울 강남구 코엑스에서 열립니다.문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원과 코엑스가 공동 주관하는 행사로, 올해는 '넓히다: 콘텐츠 지식재산'을 주제로 캐릭터가 다양한 산업과 결합해 새로운 부가가치를 만드는 사례를 선보입니다.국내 대표 보드게임 행사인 '보드게임콘 2026'과도 연계해 다양한 콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있도록 했습니다.이번 전시에서는 총 186개 기업이 참여해 443개 부스를 운영합니다.케이비젼의 '에스더버니', 에이치앤에프의 '가나디', 아이코닉스의 '잔망루피', 신한은행의 '신한프렌즈', 네오위즈의 모바일 게임 '고양이와 스프', 올라보엑스의 리센느 캐릭터 '레미니' 등 다양한 국내 인기 캐릭터와 콘텐츠 IP를 현장에서 만날 수 있습니다.IP 사업화 역량을 보여주는 다양한 기획관도 마련됩니다.콘텐츠와 연관 산업의 협업 사례를 소개하는 '빌드업 기획관', 해외 진출이 가능한 국내 콘텐츠 IP를 선보이는 '한류 IP관', 국내 애니메이션의 작품성을 알리는 '애니메이션 특별관' 등을 운영합니다.행사 기간 국내외 구매 기업과 참가 기업 간 사업 연계 프로그램도 진행합니다.라이선스 계약, 상품화, 유통, 공동사업 등 다양한 협력 기회를 발굴해 참가 기업의 사업 확대와 해외 진출을 지원할 계획입니다.김경화 문체부 문화산업정책관은 "'캐릭터 라이선싱 페어'가 국내 콘텐츠 IP 기업의 사업화와 해외 진출을 지원하는 실질적인 사업 공간이 되도록 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)