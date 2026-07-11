"하필 이 날, 이 곳을"…바다 밑에서 쏜 중국 미사일의 노림수 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



핵잠수함발 미사일 시험: 중국 해군이 2026년 7월 6일 핵추진 전략원잠(SSBN)에서 모의탄두 탑재 장거리 탄도미사일을 발사해 남태평양 지정수역에 낙하시켰습니다. 이는 중국의 해상기반 핵보복능력을 공개 과시한 사례입니다.



법과 규범 사이의 충돌: 미사일은 1986년 라로통가 조약으로 설정된 남태평양 비핵지대 안에 떨어졌으며, 뉴질랜드와 호주는 사전 통보가 늦었다며 강하게 반발했습니다.



600기에서 1,000기로: 미 국방부는 중국이 2024년 기준 약 600기의 핵탄두를 보유했으며 2030년까지 1,000기 이상으로 증강할 것으로 전망했습니다. 중국은 육상·해상·공중 핵 3축 체계 완성을 향해 가고 있습니다.

1. 바다 밑에서 쏜 미사일, 그 전략적 무게

2. 600기에서 1,000기로, 세계 최고 속도의 핵증강

3. JL-2인가 JL-3인가, 미사일 정체가 던지는 질문

4. 남태평양 비핵지대를 관통한 미사일, 법과 규범의 충돌

5. 호주-피지 조약 당일, 중러 훈련 개시일: 우연이 아닌 타이밍

Deep Dive Q&A

2026년 7월 6일 정오, 중국 해군은 핵추진 전략원잠에서 장거리 탄도미사일을 발사했습니다. 중국 외교부는 이를 "연례 군사훈련의 일환"이라고 설명하며 "국제법과 국제관행에 부합하고 특정 국가나 목표를 겨냥하지 않았다"고 밝혔습니다. 발사 장소는 남중국해로 추정되나 공식 확인되진 않았습니다. 그러나 이번 시험의 핵심은 발사 장소가 아니라 발사 플랫폼입니다. 육상 사일로나 이동식 발사대가 아닌, 물속에 숨은 잠수함에서 미사일을 쏘았다는 사실이 갖는 의미는 결정적입니다.핵전력 이론에서 잠수함발사 탄도미사일(SLBM)은 '2차 보복능력'의 핵심 수단으로 간주됩니다. 상대가 선제공격으로 육상 기지를 모두 파괴하더라도, 바닷속 잠수함은 살아남아 보복공격을 가할 수 있기 때문입니다. 카네기 국제평화재단은 중국의 해상 핵전력 발전을 "중국 핵억지의 보복 신뢰성 강화"로 규정하며, "중국의 목표는 핵우위 추구가 아니라 상대가 중국의 보복능력을 완전히 제거할 수 없다고 믿게 만드는 것"이라고 분석했습니다.미 국방부 2024년 보고서는 중국이 진(JIN)급 SSBN 6척을 운용 중이며, 이들이 JL-2 또는 JL-3 SLBM을 탑재할 수 있다고 평가했습니다. 보고서는 이 전력을 중국의 "첫 번째 신뢰할 만한 해상기반 핵억지력"으로 규정했습니다. 즉, 중국은 단지 잠수함을 보유하는 수준을 넘어, 실제로 상시 운용형 억지태세에 가까워지고 있다는 뜻입니다.중국의 핵전력 확장 속도는 미국과 러시아를 포함한 어떤 핵보유국보다 빠릅니다. 미 국방부는 중국이 2024년 기준 약 600기의 핵탄두를 보유했으며, 2030년까지 1,000기 이상으로 늘어날 것으로 추정했습니다. 이는 미국(약 5,000~5,500)이나 러시아(약 6,000기)에는 못 미치지만, 증가율 측면에서는 압도적입니다.더 주목할 점은 중국이 단순히 핵탄두 숫자만 늘리는 것이 아니라, 전달 수단의 다양화와 생존성 강화에 집중하고 있다는 사실입니다. 미국과학자연맹(FAS)의 2025년 분석은 중국이 육상 사일로 확장, 조기경보 체계 개선, JL-3 장거리화, SSBN 전력 정례순찰을 동시에 추진하고 있다고 지적했습니다. 이는 중국의 핵전략이 기존보다 더 높은 경보수준, 더 큰 생존성, 더 정교한 위기신호 능력을 갖추게 된다는 의미입니다.미 국방부는 중국이 "단지 확실한 보복을 넘어서 더 큰 수준의 피해를 가할 능력"을 추구하는 방향으로 현대화하고 있다고 평가했습니다. 중국은 공식적으로 "선제불사용(No First Use, NFU)" 정책을 유지하고 있지만, 실제 전력구조는 훨씬 더 공세적인 억지 옵션을 가능하게 만들고 있습니다.중국 정부는 이번 시험에서 어떤 미사일이 사용됐는지 공식 확인하지 않았습니다. 전문가들은 JL-2 또는 JL-3 가능성을 모두 열어두고 있습니다. JL-2는 사거리 약 7,200km(미 국방부 추산), JL-3는 약 1만 km 이상로 알려져 있습니다.전략국제문제연구소(CSIS)는 2026년 7월 7일 분석에서 이번 시험의 비행거리가 약 7,300km 정도로 추정되며, "JL-2라면 거의 최대사거리 수준 시험이고 JL-3라면 여유 있는 범위"라고 평가했습니다. 만약 JL-3였다면, 중국 잠수함이 중국 연안 또는 남중국해 인근 보호구역에서도 미국 본토를 겨냥할 수 있다는 뜻입니다. 이는 중국 SSBN이 위험한 원양까지 나가지 않고도 전략적 억지를 유지할 수 있음을 시사합니다.CSIS는 이번 시험이 "중국이 SLBM을 국제 공해상에 발사했다고 공개 확인한 첫 사례"라고 평가했습니다. 이 불확실성 자체가 전략적 메시지입니다. 중국은 자신의 미사일 능력에 대한 정확한 정보를 공개하지 않음으로써, 상대국이 중국의 보복 범위를 과대평가하도록 유도할 수 있습니다.이번 시험이 특히 민감했던 이유는 미사일 낙하지점이 남태평양 비핵지대 안이었다는 점입니다. 이 지역 질서는 1986년 체결된 라로통가 조약으로 제도화됐습니다. 조약은 당사국들이 영토 내 핵폭발장치의 제조·획득·배치·시험을 막도록 하고, 핵실험과 방사성폐기물 투기도 금지합니다. 중국은 1987년 관련 의정서를 비준했습니다.그러나 법적으로는 중요한 세부조항이 있습니다. 라로통가 조약은 "핵폭발장치"를 정의하면서, 그 장치의 "운반·투발 수단"은 분리 가능한 경우 포함하지 않는다고 명시합니다. 따라서 모의탄두를 실은 탄도미사일 발사 자체가 곧바로 조약문언 위반이라고 단정되지는 않습니다.뉴질랜드 외교장관 윈스턴 피터스는 성명을 통해 "우리는 중국이 남태평양을 미사일 시험장으로 쓰는 것을 원치 않는다"며 "이번 시험은 2024년에 이어 반복되는 패턴으로, 우리는 이것이 정례화되거나 일상화되도록 방치해서는 안 된다"고 밝혔습니다. 호주 외교장관 페니 웡은 피지에서 "중국의 급속한 군비증강이 투명성과 의도에 대한 확신이 부족하며, 이번 시험이 지역을 불안정하게 만든다"고 비판했습니다.태평양 국가들에게 핵문제는 단순 안보 이슈가 아니라 역사적 기억의 문제입니다. 미국·영국·프랑스가 이 지역에서 수십 년간 핵실험을 했고, 그 후유증은 지금도 계속됩니다. 이런 맥락에서 중국의 "모의탄두였으니 법적으로 문제없다"는 접근은, 태평양 국가들의 정치·정서적 기준과 충돌할 수밖에 없습니다.이번 시험은 시점상 우연으로 보기 어려운 요소가 많습니다. 발사가 이뤄진 7월 6일은 호주와 피지가 '평화의 바다 동맹(Ocean of Peace Alliance)'이라는 역사적 방위조약을 체결한 날이었고, 중국과 러시아의 'Joint Sea-2026' 해군훈련도 같은 날 시작됐습니다.호주-피지 조약은 양국이 공격받으면 서로 돕겠다는 약속으로, 호주가 태평양 도서국들과 맺는 일련의 방위협정 중 하나입니다. 이는 중국의 태평양 영향력 확대를 견제하려는 호주의 전략적 구상의 일부입니다. 호주는 최근 몇 달 사이 바누아투, 솔로몬제도와도 유사한 안보 합의를 추진해 왔습니다.CSIS는 이번 시험이 기술검증·핵억지 신호·지역정치 메시지·미국 동맹 견제라는 네 가지 목적을 동시에 가졌다고 분석했습니다. 호주 전략정책연구소(ASPI)의 말콤 데이비스 연구원은 "중국은 군사력 또는 군사력의 위협을 사용해 태평양 소국들이 호주와 가까워지는 것을 위협하고 압박하려 한다는 게 분명하다"고 말했습니다.중국 외교부는 이번 시험과 호주-피지 조약의 연관성을 부인하며 "과도한 해석은 불필요하다"고 선을 그었습니다. 그러나 시점·노선·반응을 종합하면, 이번 시험은 단순 훈련이 아니라 태평양 안보질서에 중국이 배제될 수 없음을 과시하는 다층적 신호로 읽힙니다.A1. 중국은 관련국에 통보했다고 주장했지만, 일본과 뉴질랜드는 발사 몇 시간 전, 호주와 파푸아뉴기니는 약 하루(23시간) 전에 통보받았다고 밝혔습니다. 미국은 사전 통보를 받지 못했을 가능성도 제기됩니다. 잠수함발 탄도미사일은 레이더에 실전 공격과 거의 똑같이 관측될 수 있기 때문에, 충분한 사전 통보 없이 발사하면 오판 위험을 높입니다. 특히 남중국해·필리핀해처럼 미중일 감시자산이 밀집한 환경에서는 더욱 위험합니다. CSIS는 중국이 헤이그 탄도미사일 확산방지 행동규범(HCOC)에 가입하지 않아 국제적 통보관행에 비해 매우 제한적·임의적인 통보를 해 왔다고 비판했습니다.A2. 중국은 2019년 국방백서에서 "어떤 상황에서도 핵무기를 먼저 사용하지 않는다"고 명시했습니다. 그러나 최근 연구들은 공식 교리와 실제 전력운용 사이의 간극을 지적합니다. FAS는 "중국이 선제불사용을 유지하면서도, 실제 핵전력은 고도화된 지휘통제, 장거리 SLBM, 다양한 발사플랫폼으로 이동하고 있다"고 분석했습니다. 즉, 교리 언어는 방어적이어도 실제 운용은 상대에게 훨씬 더 강한 압박과 위기관리 부담을 줄 수 있습니다. 중국의 핵전략은 "먼저 쏘지 않는다"는 약속을 유지하면서도, "맞으면 엄청나게 되갚을 수 있다"는 능력을 계속 키우고 있는 것입니다.A3. 중국의 해상기반 핵전력 강화는 한반도를 포함한 동아시아 전체의 전략 환경을 변화시킵니다. 중국 SSBN이 남중국해나 태평양에서 상시 순찰할 경우, 한국·일본·대만을 포괄하는 제1도련선 전체가 중국의 핵억지 범위 안에 더 확실히 들어오게 됩니다. 또한 중국이 태평양에서 미사일 시험을 정례화하면, 미국의 동맹 방위공약 신뢰성에 대한 의구심이 커질 수 있습니다. 이는 한국이 미국 확장억지(핵우산)의 실효성을 재평가하고, 자체 미사일 방어 및 대응 능력 강화를 고민해야 하는 배경이 됩니다. 중국의 핵 그림자는 이제 태평양을 넘어 한반도까지 드리워지고 있습니다.