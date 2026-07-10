'달·화성에서 1년 어때요'…NASA, 모의실험 지원자 모집

▲ 미국 항공우주국(NASA) 로고

미국 CNN방송은 미 항공우주국(NASA)이 이달 초 지원자 모집을 발표한 달·화성 탐사 모의실험(MMEA)을 소개했습니다.MMEA는 달과 화성으로의 여행과 행성에서의 삶을 유사하게 체험하도록 설계된 1년 간의 모의실험 프로그램입니다.모의실험 참가자들은 우주 환경과 유사한 밀폐된 공간에서 생활하며 우주 비행사처럼 작물 재배, 건강관리, 우주 유영 모방 등 같은 임무를 수행합니다.이 모의실험은 미 휴스턴 존슨우주센터에서 2027년 8월 이후 진행될 예정이며, NASA는 지원자 중 4명을 선발합니다.켈시 스파이비 NASA 대변인은 "모의실험은 우주 비행사들이 우주로의 여행과 화성 착륙 등에서 겪을 수 있는 위험 요소를 줄이는 데 도움이 될 것"이라고 설명했습니다.NASA는 이번 실험을 통해 참가자들이 화성 시간에 적응하는 방법도 연구할 계획입니다.'솔'(sol)이라고 불리는 화성의 하루는 지구의 하루보다 40분 더 긴데, 이런 차이는 수면과 건강, 임무 수행 등에 영향을 줄 수 있습니다.이번 모의실험에는 30∼55세 미국 시민권자나 영주권자만 지원할 수 있지만, 해당 연령이 아닌 사람도 고려 대상이 될 수는 있습니다.지원자들은 키가 1m 88㎝ 이하여야 하고, 영어에 능통해야 합니다.학위 조건도 있어, 우주 비행사처럼 공학, 생명과학, 물리과학, 수학 등 분야의 학사 학위를 소지해야 합니다.군 경력도 고려 대상이고 이공계열의 고급 학위 소지자들도 지원할 수 있습니다.실험 참가 지원자들은 존슨우주센터에서 진행되는 14개월간의 프로그램에 참여할 의사가 있어야 합니다.이 프로그램은 우주 환경과 유사한 두 개의 밀폐된 공간에서 12개월을 보내는 것과 2개월 간의 모의실험 전후 훈련으로 구성돼 있습니다.지원자들은 신체적, 정신적 평가를 통과해야 합니다.몽유병 병력이나 수면제 복용 이력이 있으면 안 되고 식단 제한도 없어야 합니다.NASA는 두 개의 모의 거주 공간에서 총 세 부분으로 나눠 실험을 진행합니다.첫 번째 단계에서는 참가자들이 60㎡ 크기의 모형 우주선에서 달이나 화성으로 여행하는 것처럼 생활하게 됩니다.4명의 참가자는 각자 생활, 작업, 수면 등을 위한 작은 공간을 갖게 되며 이 공간에는 작은 욕실도 있습니다.두 번째 단계에서는 참가자들이 84㎡ 크기 1층짜리 시설로 이동해 건강과 웰빙을 관리하는 실험을 합니다.다른 행성 표면을 모방해 제작한 모래통에서 우주 유영도 연습하게 됩니다.마지막 실험은 모형 우주선을 타고 지구로 귀환하는 것입니다.앞서 NASA는 화성 거주 모의실험을 하는 '차피'(CHAPEA·Crew Health and Performance Exploration Analog) 프로젝트를 통해 28차례의 수송, 2차례의 행성 표면 거주지 모의실험을 진행한 바 있습니다.이번에 진행하는 모의실험(MMEA)은 수송과 거주지 실험을 통합하는 첫 프로젝트입니다.지난 2023년 화성 거주 모의실험에 참가했던 의사 출신 네이선 존스(43)는 CNN 인터뷰에서 실험에 참여한 이후 소박한 것에 감사하는 마음을 갖게 됐다고 전했습니다.존스는 "1년 간의 연구 기간 아내와 자녀가 그리웠다"며 "생일, 명절, 졸업, 경조사 등과 같은 행사를 챙기지 못하는 게 힘들었다"고 회고했습니다.또 "NASA가 제공하는 음식은 괜찮았지만, 메뉴가 제한적이었다"며 "우리가 직접 재배한 몇 가지 채소 말고는 신선한 것이 없었다"고 전해졌습니다.그는 "임무 중에는 햇빛도 바람도 없었다"며 "임무가 끝나고 나서야 그런 것들에 대해 감사함을 느꼈다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)