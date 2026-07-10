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아이유-이종석, 4년 열애 끝 결별…"동료로 남기로"

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작성 2026.07.10 14:38 조회수
아이유-이종석, 4년 열애 끝 결별…"동료로 남기로"
가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석이 4년 공개 연애를 끝으로 헤어졌다.

아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트와 이종석 소속사 에이스팩토리는 "두 사람이 결별한 것이 맞다. 좋은 동료로 남기로 했다"고 전했다.

두 사람은 지난 2012년 SBS '인기가요' MC로 처음 인연을 맺었으며 2022년 연인 사이로 발전했다. 약 4년간 연인 사이로 지내온 두 사람은 최근 바쁜 스케줄로 만남이 뜸해지며 관계를 정리한 것으로 알려졌다.

아이유와 이종석은 각자의 분야에서 활동을 이어갈 계획이다. 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며 네이버 인기 웹소설 실사화 '이섭의 연애' 출연도 확정했다.

아이유는 MBC '21세기 대군부인' 촬영을 끝내고 새 앨범 준비에 돌입했다. 또한 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트도 열 예정이다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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