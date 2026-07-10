저커버그 "클라우드 검토는 합리적…여유 있다는 뜻 아니다"

▲ 마크 저커버그 메타 CEO

마크 저커버그 메타플랫폼 최고경영자(CEO)는 확보할 수 있는 모든 컴퓨팅 파워가 필요하다면서도 AI 모델의 구동과 개발에 필요한 자원이 극도로 부족한 시장 상황에서 컴퓨트(연산 자원) 일부를 외부에 임대하는 것이 더 가치 있는 일이 될 수 있을지 고민하고 있다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.블룸버그 통신은 저커버그가 자사와 인터뷰에서 이같이 말했다고 9일(현지시간) 보도했습니다.저커버그는 "(메타의) 컴퓨트 사용을 사용하겠다며 제안하는 대가가 매우 높기 때문에 어떤 측면에선 우리가 사용하는 대신 임대하거나 그런 거래를 고려하는 것이 합리적일 수도 있다"고 말했습니다.그는 클라우드 사업의 잠재력이 "언제든 우리가 원하고자 한다면 분명히 존재한다"고 했습니다.하지만 그는 이것이 메타가 이미 인프라를 과잉 구축했거나 여유 컴퓨팅 파워를 보유하고 있다는 의미는 아니라고 덧붙였습니다.그는 "업계에서 컴퓨트를 너무 많이 갖고 있다고 느끼는 사람은 아무도 없을 것"이라며 메타는 현재 보유한 모든 컴퓨팅 파워를 전력으로 사용하고 있다고 했습니다.앞서 블룸버그는 메타가 자사 인프라를 활용한 다양한 형태의 클라우드 사업을 고려하고 있다고 소식통들을 인용해 보도한 바 있습니다.고려 중인 방식 중 하나는 아마존웹서비스(AWS)의 베드록(BedrocK) 서비스처럼 개발자가 API를 통해 메타 자체 AI 모델 '뮤즈 스파크' 또는 경쟁사 AI 모델들을 구동하고 그에 대한 대가를 받는 플랫폼 서비스와 데이터센터의 컴퓨트 자체를 외부에 통째로 임대하는 인프라 서비스라고 전했습니다.저커버그는 경쟁사 모델에 대한 접근 권한을 판매하는 방안을 모색 중인지 여부는 확인하지 않았지만 "그건 우리가 확실히 할 수 있는 일이며, 고려해 볼 만한 가치가 있는 일이라고 생각한다"고 말했습니다.저커버그는 "일종의 안전장치로, 우리가 어떤 이유에서든 모든 컴퓨팅 파워를 직접 다 쓸 필요가 없어지거나 혹은 다른 여러 가지 상황이 발생하더라도, 장기적으로 AWS, 애저, 구글 클라우드처럼 그 컴퓨팅 자원을 외부에 판매할 수 있는 엄청나게 큰 시장 수요가 존재한다고 본다"고 말했습니다.저커버그는 최근 일론 머스크의 스페이스X가 택한 사업 방식에 관심을 보였습니다.스페이스X는 멤피스에 있는 대규모 데이터센터를 앤트로픽에 임대하고 있으며, 구글과도 계약을 체결했습니다.저커버그는 "스페이스X 모델은 높은 프리미엄을 얹어 단기 계약을 체결한 것이 매우 흥미롭다"면서 "우리도 이런 다양한 제안을 받고 있으며, 이를 평가하고 어떤 것이 합리적인지 볼 것"이라고 말했습니다.메타는 이날 최신 AI 코딩 모델 '뮤즈 스파크 1.1'에 대한 접근 권한을 API를 통해 판매할 계획이라고 발표했는데 이는 클라우드 서비스라고 볼 수 있습니다.자체 개발한 AI 모델로 수익을 내는 첫 사례에 해당합니다.그럼에도 저커버그는 "지금으로선 컴퓨트를 우리 내부 용도로 활용할 게 많다고 생각한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)