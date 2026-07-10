소비자원, '리워드형 강의' 피해 증가에 피해 예방주의보 발령

▲ 한국소비자원

한국소비자원은 최근 20·30대 소비자를 중심으로 '리워드형' 인터넷교육 서비스 관련 피해가 증가하고 있다며 피해예방주의보를 발령했습니다.리워드형 인터넷 교육 서비스는 특정 조건 충족 시 현금성 포인트·적립금을 지급하거나 수강료를 환급해주는 상품입니다.최근 5년간 소비자원에 접수된 인터넷교육서비스 관련 피해구제 신청 건 4,202건 중 2030 소비자의 신청이 2,024건(48.2%)에 달했습니다.2030 피해신청 건 중 623건(32.3%)이 시험 합격 시 수강료를 환급한다거나, 일정 학습량을 달성하면 현금성 포인트 또는 적립금을 지급한다는 등의 리워드형 서비스 관련이었습니다.특히 소비자가 계약해제·해지 시 '위약금 과다 청구'가 212건(34%)으로 가장 많았고 조건을 충족했음에도 페이백 등을 미지급한 사례가 153건(24.6%)으로 뒤를 이었습니다.이외에는 '연장·갱신 미이행'이 105건(16.9%), 광고 내용과 다른 '허위·과장광고'가 57건(9.1%), '정보제공 미흡' 35건(5.6%) 등의 순이었습니다.한편, 2030 소비자 피해건 중 유형 확인할 수 있는 1,936건을 분석한 결과 외국어(629건), 직무·취업역량(464건), 공무원 시험(235건), 자격증(204건) 순으로 나타났으며 특히 외국어, 직무·취업역량, 재테크·부업 강의 관련 피해는 2024년부터 피해가 급증한 것으로 나타났습니다.소비자원은 이와 관련해 소비자가 보상 지급 조건, 중도 해지 시 환급기준과 위약금 공제 기준 등을 확인하는 한편 전액 환급, 현금 보상 등의 광고 문구에 현혹되지 않도록 주의해야 한다고 당부했습니다.