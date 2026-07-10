테슬라, 한국서 '풀 셀프 드라이빙 v14 라이트' 출시

테슬라코리아는 오늘(10일) 한국에서 자율주행 기능인 '풀 셀프 드라이빙((Full Self-Driving·FSD) (감독형) v14 라이트'를 공식 출시했다고 밝혔습니다.



지난 6월 말 북미 시장 출시 이후 한국이 전 세계에서 두 번째로 해당 기능을 제공받는 시장이 됐습니다.



풀 셀프 드라이빙(감독형)은 운전자의 감독 아래에 경로 탐색, 조향, 차선 변경, 주차 등을 수행합니다.



교차로 진입, 곡선 구간 주행 등 일상적인 상황에서 자연스럽고 안정적인 주행을 지원하며, 복잡한 도로 환경에서도 직관적으로 대응한다고 회사는 설명했습니다.



이번 출시는 테슬라가 한국 시장을 얼마나 중시하는지 보여준다고 테슬라코리아는 강조했습니다.



테슬라코리아는 하반기 안성 신규 매장을 준비 중이며 서비스센터 네트워크 확충과 함께 고속도로 휴게소 슈퍼차저(충전기) 설치를 포함한 충전 인프라 확충도 꾸준히 하고 있습니다.



이번 업데이트는 미국에서 생산된 모델3와 모델Y 가운데 풀 셀프 드라이빙(감독형)이 활성화한 차량을 대상으로 순차적으로 제공됩니다.



출시 5년이 된 차량에도 적용됩니다.



테슬라코리아는 "풀 셀프 드라이빙(감독형)은 완전한 자율주행 기능이 아니며 모든 장애물과 도로, 교통 상황을 완벽하게 인식하지 못할 수 있다"며 "운전자는 항상 주의를 기울이고 즉시 차량을 제어할 수 있도록 준비해야 한다"고 당부했습니다.



(사진=연합뉴스)