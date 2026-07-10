합동대응단, 의료기기 코스닥사 압수수색…200억대 부당이득

▲ 코스닥

주가조작 근절 합동대응단은 오늘(10일) 인공지능(AI) 신규사업에 진출한다고 허위 공시하는 등 복합적인 주가조작으로 200억 원대 부당이득을 취한 혐의로 한 코스닥상장사를 압수수색 중인 것으로 파악됐습니다.금융권에 따르면 합동대응단은 오늘 오전 경기도 평택에 위치한 A사 본사와 이 회사 전현직 경영인, 최대주주의 거주지 등을 대상으로 압수수색에 나섰습니다.A사는 지난해 무자본 인수·합병(M&A)이 진행되던 당시 인수자가 의료기기·헬스케어 등 A사의 기존 사업 이외에 AI 신규사업에 진출하겠다고 공시하고 적극적인 홍보도 이뤄지며 주가가 크게 올랐습니다.아울러 이들은 별도 계좌를 통해 시세 조정에 나선 혐의도 받습니다.또 이들은 신규로 조달한 자금을 AI 신규사업에 투자하겠다고 공시했으면서도 실제 용처가 달라 자금조달 관련 내용도 허위 공시한 혐의가 있습니다.이 과정에서 인수자와 전 경영진이 공모한 정황도 확인 중인 것으로 전해집니다.현재 A사는 부실경영 등을 이유로 코스닥시장에서 상장폐지가 결정됐지만 회사 측 이의 신청으로 인해 거래가 정지된 상탭니다.