지난달 국고채 초장기물 금리 급등…회사채 스프레드도 확대

▲ 금융투자협회

지난달 국고채 금리가 초장기물 중심으로 크게 상승한 것으로 나타났습니다.오늘(10일) 금융투자협회가 발표한 '6월 장외 채권시장 동향' 자료에 따르면 지난달 말 30년 만기 국고채 금리는 연 4.351%로 전월 말 대비 34.5bp(1bp=0.01%포인트) 상승했습니다.50년물 금리는 연 4.213%로 같은 기간 34.7bp 올랐습니다.20년물 금리도 연 4.270%로 18.2bp 상승했습니다.반면 3년물 금리는 전월 말보다 2.8bp 하락했고, 10년물 금리는 2.3bp 상승하는 데 그쳤습니다.금투협은 6월 국고채 시장이 10년물 이하 구간은 대체로 보합권에 머문 반면 20년 이상 초장기물 금리는 큰 폭으로 상승하는 스티프닝 장세를 보였다고 설명했습니다.이는 원달러 환율 급등과 7월 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상 경계감, 초장기물 수급 부담이 맞물리며 장기채 투자심리가 약화한 영향으로 풀이됩니다.회사채 시장에서는 크레딧 스프레드가 확대됐습니다.이는 회사채의 신용위험에 대한 시장의 우려가 더 커졌다는 의미입니다.회사채 AA- 등급 3년물 크레딧 스프레드는 67bp로 전월 62bp보다 5bp 확대됐습니다.비우량물인 BBB- 등급 3년물 스프레드도 649bp로 전월 643bp보다 6bp 벌어졌습니다.금투협은 "지난달 중앙그룹 회생 신청 여파로 AA- 등급과 BBB- 등급의 크레딧 스프레드가 모두 확대됐다"고 분석했습니다.지난달 회사채 발행액은 12조 6천억 원으로 전월보다 3조 7천억 원 증가했습니다.다만 회사채 수요예측 시장의 참여 열기는 전년보다 약해졌습니다.회사채 수요예측 금액은 총 23건, 2조 2천억 원으로 전년 동월보다 2,200억 원 감소했습니다.수요예측 참여 금액은 8조 5,570억 원으로 1년 전보다 3조 9,440억 원 줄었습니다.참여율은 389.0%로 전년 동월 516.6%보다 127.6%포인트 하락했습니다.외국인의 국내 채권 보유 잔고는 증가세를 이어갔습니다.6월 말 외국인의 국내 채권 보유 잔고는 352조 4천억 원으로 전월 말보다 2조 6천억 원 늘었습니다.전체 채권 발행 잔액에서 차지하는 비중은 11.2%였습니다.외국인은 지난달 국내 채권을 13조 6천억 원 순매수했습니다.국채 순매수 규모는 전월보다 2조 3천억 원 줄었지만, 통안증권과 기타 채권 순매수 규모는 각각 3천억 원, 1조 1천억 원 늘었습니다.세계국채지수(WGBI) 관련 자금 유입이 시작된 3월 이후 외국인의 국채 누적 순매수 규모가 35조 원을 기록했습니다.지난달 30일 하루 동안 외국인 매수 규모는 5조 원으로 최근 1년 일평균 매수 금액의 약 2.2배 수준이었습니다.6월 장외 채권 거래량은 전월보다 111조 2천억 원 증가한 505조 1천억 원이었습니다.일평균 거래량은 24조 1천억 원으로 전월보다 2조 2천억 원 늘었습니다.6월 말 양도성예금증서(CD) 수익률은 2.92%를 기록했습니다.6월 중 적격기관투자자(QIB) 채권은 신규로 6건, 3조 5,604억 원이 등록됐습니다.(사진=금융투자협회 제공, 연합뉴스)