[날씨] 낮까지 비 내리다 그친다…폭염 특보 확대

장맛비는 오늘(10일) 낮까지 이어지다 그치겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 정체 전선이 북쪽으로 이동하면서 일부 수도권과 강원 지역에만 비가 내리고 있고요.



경기 남부 지역에는 붉은색의 강한 비구름대가 발달하며 호우주의보가 내려졌습니다.



오늘 낮까지 수도권과 강원, 충청과 제주 지역에 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 내리다 그치겠습니다.



이번 장맛비 충청 지역에 200mm가 넘는 많은 비를 뿌렸습니다.



비가 잠시 그친다 하더라도 우산은 꼭 챙겨 나오셔야 되는데요.



곳곳에서 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



폭염 특보 지역 더욱 늘어났습니다.



폭염 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 오늘 체감하는 온도 35도까지 오르겠습니다.



토요일인 내일은 서울의 첫 열대야가 나타날 가능성이 있습니다.



(안수진 기상캐스터)