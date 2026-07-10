<앵커>
의석수 167석으로 광역의회 가운데 최대 규모인 제12대 경기도의회가 문을 열었습니다. 더불어민주당이 80% 가까운 의석을 확보하면서 의장단 세 자리를 모두 차지했습니다.
최호원 기자입니다.
<기자>
지난 7일 제12대 경기도의회가 개원식을 갖고, 공식 의정활동을 시작했습니다.
지난달 지방선거를 거치면서 경기도의회의 의석수는 기존 156명에서 11명이 더 많은 167명으로 늘었습니다.
인구 증가 상황 등을 반영한 것으로 118석인 서울시의회를 넘어 전국 최대 규모입니다.
[남종섭/경기도의회 의장 (민주당) : 저희 12대 경기도의회는 좋은 정책에는 과감히 힘을 보태고, 부족한 정책에는 분명한 대안과 원칙있는 견제로 바로 잡겠습니다.]
지난 11대 도의회에서는 더불어민주당과 국민의힘의 의석수가 같았지만, 12대 의회는 약 86%에 이르는 144석을 민주당이 차지했습니다.
2년 임기의 전반기 의장에는 민주당 남종섭 의원이, 부의장에는 역시 같은 당의 고은정·김미숙 의원이 선출됐습니다.
국민의힘 도의원들은 반발했습니다.
[방성환/경기도의회 국민의힘 대표의원 : 제1부의장을 야당이 맡는 것은 국회를 비롯한 우리 정치의 오랜 관행입니다. 하지만, 지금 경기도의회에선 이런 관례도, 원칙도, 신뢰도 무시한 일들이 벌어지고 있습니다.]
추미애 경기도지사는 7조 원 이상의 채무를 안고 있는 도 재정 상황을 거론하며 도의회의 협조를 요청했습니다.
[추미애/경기도지사 : 지금 이 순간도 막대한 이자가 쌓여가고 있다는 것이고, 또 채무 증가 속도도 매우 빠르다는 것입니다. 이것을 털어내지 않으면 안 되는 시점에 있는 것입니다.]
추 지사는 의장단과의 자리에서 도 사업 일부를 중단해 예산을 아끼는 '감액 추경' 가능성도 언급했는데, 남 의장은 "무조건 멈출 수는 없다"며 신중한 태도를 나타냈습니다.
경기도의회는 조만간 도 재정난의 해법을 찾기 위한 TF를 구성할 예정입니다.
역시 개원식에 참석한 안민석 경기도교육감은 '폰 프리 스쿨'과 경기도형 문·예·체 교육활동, 일명 RAS 정책 등을 강조하며 도의원들의 관심과 조언을 부탁했습니다.
'167석' 경기도의회 개원…민주당, 의장단 3자리 차지
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