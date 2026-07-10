폐기물을 친환경 에너지로…청주에 '수소 충전소'

<앵커>



생활하수를 처리하는 과정에서 발생하는 바이오가스로 수소를 생산하고, 수소차를 충전할 수 있는 시설이 청주에 들어섰습니다. 버려지던 폐자원을 친환경 연료로 다시 활용하는 자원순환 모델인데, 앞으로 20년간 현대자동차가 직접 시설을 운영해 수소충전도 기존보다 저렴한 가격에 이용할 수 있게 됐습니다.



CJB 박언 기자입니다.



<기자>



청주공공하수처리장입니다.



가정에서 나온 생활하수는 이곳에서 여러 정화 과정을 거쳐 다시 하천으로 방류됩니다.



이때 하수 슬러지가 발생하는데, 그동안 하수 슬러지는 소각되거나 폐기물로 처리됐습니다.



하지만 이제는 하수 슬러지를 활용해 수소 에너지로 바꿀 수 있게 됐습니다.



제 주변에 있는 시설에서는 하수처리 과정에서 나온 바이오가스로 실제 수소를 생산합니다.



버려지던 폐자원이 친환경 에너지로 다시 태어나는 것입니다.



하수 슬러지에서 발생한 바이오가스가 저장조를 거쳐 정제 설비와 수소추출설비, 압축기 등을 통과하면 친환경 수소가 생산됩니다.



청주시는 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔습니다.



국비 92억 원과 민간 투자 68억 원 등 모두 160억 원이 투입됐습니다.



하루 최대 500kg의 수소를 생산할 수 있는 규모로, 수소차 약 100대, 버스는 30대 정도를 충전할 수 있습니다.



시설 운영은 사업 시행자인 현대자동차그룹이 맡습니다.



앞으로 20년간 시설을 가동한 뒤, 청주시에 운영권을 넘길 예정입니다.



직접 자원순환형 수소 생산에 나선 것은 전국에서 처음인데, 사업장 명칭은 'HTWO ENERGY 청주'입니다.



[서강현/현대자동차그룹 사장 : 청주에서 시작된 이 성공 사례를 국내외 다양한 지역의 여건 하에 맞는 자원 재순환형 수소 생태계 모델로 확산하고 나아가 글로벌 시장으로 확장해 나가겠습니다.]



수소충전소도 함께 들어섰습니다.



수소 판매가격은 1kg당 9천200원으로 다른 충전소보다 700원 저렴합니다.



이로써 청주 지역 수소충전소도 기존 6곳에서 7곳으로 늘어났습니다.



[이장섭/청주시장 : 수소 경제를 청주에서 좀 활성화시킬 수 있는 측면들, 그리고 우리 수소차를 이용하는 시민들이 조금 더 편리하게 수소 에너지를 활용할 수 있다, 이런 의미가 있겠습니다.]



버려지던 바이오가스가 수소 생산의 원료로 활용되면서, 친환경 에너지 전환의 새로운 사례가 되고 있습니다.



(영상취재 : 송신의 CJB)



CJB 박언