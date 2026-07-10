23일 부동산 대토론회…"보유세·거래세 개선 검토"

<앵커>



이재명 대통령이 오는 23일, 국민들과 부동산 정책 전반에 대해 이야기하는 부동산 대토론회를 엽니다. 청와대는 보유세와 거래세 등 세제 개선 방안도 검토하고 있다면서 국민들의 의견을 폭넓게 듣겠다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



청와대가 오는 23일, 이재명 대통령 주재로 부동산 정책 관련 공개 토론회를 연다고 밝혔습니다.



일반 국민들과 전문가, 정부 관계자들이 함께 참석하는 토론회에서는 공급·금융·세제 등 부동산 정책 전반에 대한 토론이 이뤄질 예정입니다.



23일 대토론회에서 앞서 다음 주인 14일부터 16일까지는 국토교통부, 금융위원회, 재정경제부거 각각 공급, 금융, 세제를 주제로 공개 토론회를 열어 전문가와 국민 의견을 수렴합니다.



김용범 청와대 정책실장은 "최근 부동산 시장을 둘러싼 국민 여러분의 걱정이 커지고 있다"면서 "정부도 시장 상황을 무겁게 받아들이고 있으며, 국민의 주거 안정을 최우선에 두고 정책을 점검하고 있다"고 말했습니다.



이어 "토론회에서 그동안 제시된 다양한 의견을 함께 논의하고 정책 방향을 모색할 계획"이며, "온라인 의견수렴 창구 등을 통해 토론회에 참석하지 못하는 국민들의 의견도 폭넓게 들을 것"이라고 전했습니다.



김 실장은 특히 "보유세와 거래세 등 세제 전반에 대해서도 연구용역과 해외 사례 등을 토대로 합리적인 개선 방안을 검토하고 있다"고 밝혔습니다.



또 "늦어도 8월 초에는 정부 세제개편안이 발표되어야 한다"면서 23일 토론회에서 나온 의견을 반영할 시간이 충분하다고 설명했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 박선수)