장맛비 잠시 그치고 폭염 기승…곳곳 소나기

<앵커>



곳곳에 피해를 입힌 장맛비가 잠시 소강상태에 들겠습니다. 비가 그치고 폭염이 기승을 부리겠습니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결합니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



장맛비는 오늘(10일) 낮까지 이어지다 그치겠습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 정체 전선이 북쪽으로 이동하면서 일부 수도권과 강원 지역에만 비가 내리고 있고요.



경기 남부 지역에는 붉은색의 강한 비구름대가 발달하면서 현재 호우주의보가 내려졌습니다.



오늘 낮까지 수도권과 강원, 충청과 제주 지역에 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 내리다 그치겠습니다.



이번 장맛비는 충청 지역을 중심으로 200mm가 넘는 폭우를 쏟아냈습니다.



장맛비가 소강상태에 든다 하더라도 장마가 종료된 건 아니고요.



한반도 기압계 상황을 조금 더 지켜봐야겠습니다.



비가 그친다 하더라도 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



오늘 곳곳에서 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



덥고 습한 공기가 몰려오면서 폭염이 기승입니다.



서울 서남권에도 새롭게 폭염주의보가 내려졌고요.



곳곳에 폭염특보 지역 더욱 확대됐습니다.



오늘 폭염 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감 온도 33도 이상 오르며 무덥겠습니다.



토요일인 내일은 서울의 첫 열대야가 나타날 가능성이 있겠습니다.



(안수진 기상캐스터)