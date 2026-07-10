"서울지하철 7호선 청라연장선 3∼4년 개통 지연"…내일 주민 설명회

▲ 서울 7호선 청라 연장선 노선도

서울지하철 7호선 청라 연장선의 예상 개통 시점이 당초 계획보다 3∼4년가량 미뤄지자 인천시가 현장 점검과 주민 설명회에 나섰습니다.박찬대 인천시장은 오늘 오전 서해구 청라 연장선 3공구 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황과 전동차 납품 계획 등을 점검했습니다.박 시장은 내일 오후 서해구 청라3동 행정복지센터에서 주민설명회를 열고 이번 사안과 관련한 대응 방안도 논의합니다.앞서 인천시장직 인수위원회는 7호선 청라 연장선 1단계 구간(석남역∼청라국제업무단지)은 2030년, 2단계 구간(청라국제업무단지∼청라국제도시역)은 2033년에나 개통할 수 있는 것으로 파악했습니다.이는 민선 8기 인천시가 발표한 개통 시점인 1단계 2027년, 2단계 2029년보다 3∼4년 늦춰진 것으로 지장물 이설 지연이나 지반 침하, 전동차 납품 제작 업체의 기업회생 신청 등 여러 요인이 겹쳐 공사 지연이 불가피한 것으로 확인됐습니다.박 시장은 인천시 도시철도건설본부의 상황 설명을 들은 뒤 전동차 납품과 관련해 "서울교통공사 여유 차량이나 예비 차량을 임차해 투입하는 방안도 모색해야 한다"고 주문했습니다.이어 "모든 공구의 시공사와 건설사업관리단, 인천시가 한 팀이 돼 상황에 맞는 유연하고 적극적인 대책을 즉각 실행해 시민 불편을 최소화해 달라"고 당부했습니다.2022년 2월 착공한 청라 연장선은 현재 7호선 인천 종점인 석남역에서 공항철도 청라국제도시역을 연결하는 10.7㎞ 구간에 건설되고 있습니다.(사진=연합뉴스)