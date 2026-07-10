"중·러·이란, AI 데이터센터 논쟁 이용해 미 여론 분열 시도"

▲ AI 데이터센터 설비

중국과 러시아 등 미국의 경쟁국들이 인공지능(AI) 데이터센터 확산을 둘러싼 미국 내 반대 여론을 부추기며 사회적 갈등을 증폭시키려 한다는 우려가 커지고 있습니다.현지시간 9일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 위험정보 분석업체 알레테아가 올해 중국·러시아·이란 관영 매체와 소셜미디어를 분석한 결과, 이 나라들이 AI 데이터센터 확충을 둘러싼 논란을 미국 사회의 분열을 부추기는 데 이용하려는 정황들이 포착됐습니다.알레테아에 따르면 러시아 당국이 공작에 활용하는 것으로 알려진 소셜미디어 계정은 미국 기업 파이어버드가 아르메니아에 건설 중인 데이터센터를 겨냥해 현지 전력망이 불안정해 시설이 무용지물이 될 수 있다는 내용의 영상을 유포했습니다.이밖에 이란 관영 매체가 미국의 AI 기업과 이스라엘의 연계를 부각하고 기술 개발 경쟁이 무모하다고 비난한 사례가 있었고, 한 중국 관영 매체는 미국 버지니아주 게인즈빌의 데이터센터 위성 사진을 게재하고 AI 발전이 미국인의 신체적·경제적 안녕을 위협한다고 주장하기도 했습니다.중국의 인플루언서들은 데이터센터의 급증으로 전기요금이 폭등했다는 내용의 만화를 오픈AI 챗GPT를 이용해 제작, 소셜미디어 엑스(X)에 퍼트리기도 했습니다.알레테아에 따르면 올해 1∼6월 중국·러시아·이란 관영 매체가 데이터센터를 언급한 사례는 700여건으로, 하루 평균 4건 꼴입니다.일부 콘텐츠는 미국의 보수 논객 터커 칼슨 등 미국 내 유명 인사들의 비난을 인용하기도 했습니다.전문가들은 이들 국가가 AI 확산과 관련해 새로운 논쟁을 촉발하기보다는 이미 존재하는 불만을 확대재생산하고 있다고 지적했습니다.조 바이든 미국 대통령 재임 때 국가정보국(ODNI)에서 일했던 안보전문가 제시카 브랜트는 외국 세력이 AI 관련 논쟁을 악용하면서 "분열을 심화시키고 미국의 매력을 훼손해 미국을 내부로부터 약화시키려 한다"고 말했습니다.미국에서는 실제로 AI 확산에 필수적인 데이터센터 건립에 대한 반감이 커지고 있습니다.지난 5월 갤럽이 발표한 여론 조사에서 응답자의 71%는 거주지 인근 데이터센터 건설에 다소 또는 강력히 반대한다고 답했는데, 이는 거주지 인근 원전 건설에 대한 반대 비율보다 약 20%포인트 높은 수치입니다.미국인들은 AI 데이터센터 건립에 따른 전기료 상승, 소음 공해, 경관 훼손, 일자리 감소, 기후 영향 등을 우려하고 있으며, 일부 지방 당국은 데이터 건설의 신규 건설을 일시 또는 영구 중단하기도 했습니다.이런 기류와 관련해 집권당인 공화당과 관련 업계는 중국이 미국의 AI 주도권을 약화시키기 위해 반대 여론을 조장하고 있다고 비판했습니다.톰 코튼 공화당 상원의원(아칸소주)은 토드 블랜치 미 법무장관 대행에게 보낸 서한에서 "외국의 적대세력이 두려움을 악용해 우리의 기술 발전을 훼손하려는 어떠한 시도도 허용해서는 안 된다"고 촉구했습니다.더그 버검 미 내무장관도 외부 세력의 공작이 데이터센터 반대 여론을 키운다는 평가와 관련해 한 인터뷰에서 "이런 선전 중에 일부가 효과를 내고 있다고 생각한다"고 말했습니다.중국 측은 이런 주장들에 강하게 반발하고 있습니다.주미 중국대사관의 류창 대변인은 NYT의 관련 질의에 "이런 주장은 완전히 근거 없는 중상모략일 뿐"이라면서 미·중 양국이 "AI가 사회발전에 더 기여하도록 AI 개발 촉진과 거버넌스 개선에 협력해야 한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)