[자막뉴스] '가격 후려치기'로 "세계 1위" 노리더니…"팔수록 손해" 역습 당하자 당황한 중국

싼값을 무기로 삼성전자를 바짝 추격하던 중국 주요 스마트폰 제조사들이 일제히 주춤하는 모습입니다.



AI 열풍으로 메모리 반도체 공급난이 심화하고 부품 가격이 줄줄이 급등하면서 올해 출하량 목표를 최대 30% 이상 낮춰 잡았습니다.



닛케이아시아 등 외신에 따르면 샤오미를 비롯한 중국 주요 스마트폰 제조사들이 최근 부품 공급업체에 올해 출하량 목표를 최대 30% 하향 조정하겠다고 통보했습니다.



중국 업계 선두인 샤오미의 레이쥔 회장은 지난 2021년 "3년 안에 세계 스마트폰 1위에 오르겠다"고 호언장담한 바 있습니다.



하지만 올해는 출하 목표를 지난해 1억 7000만 대에서 9500만대로 44%나 줄였습니다.



지난해 7100만대로 사상 최대 출하량을 기록했던 화웨이의 스마트폰 브랜드 '아너' 역시 올해는 성장세를 이어가기 어렵다고 판단한 것으로 알려졌습니다.



지난 1월 중국 스마트폰 업체 메이주는 연초 예정됐던 슬림형 스마트폰 출시를 아예 취소했습니다.



당시 회사는 "메모리 가격 급등이 스마트폰 사업 계획에 중대한 장애물이 됐다"고 밝혔습니다.



중국 정부는 내수를 살리기 위해 스마트폰 제조업체들에 막대한 보조금을 지원해 왔습니다.



정부 지원을 등에 업고 가파르게 성장해 온 중국 스마트폰 회사들을 위기로 몰아넣은 건 AI 열풍입니다.



글로벌 반도체 제조사들이 고대역폭메모리(HBM)와 AI 서버용 고부가 D램 생산에 설비를 집중하면서, 스마트폰용 D램과 낸드플래시, 인쇄회로기판(PCB) 등 범용 핵심 부품의 물량이 증발해버렸기 때문입니다.



부품 가격이 치솟자 그간 저가 박리다매 전략을 펼치던 중국 업체들은 치명타를 입었습니다.



특히 중저가폰은 가격에 민감한 소비자가 주 고객층이라 원가 상승분을 제품 가격에 그대로 반영하기 어렵습니다.



결국 '많이 팔수록 손해'인 기형적 구조가 심화하자 출하량을 강제로 줄여 손실을 막는 고육지책을 택한 겁니다.



이 여파는 글로벌 스마트폰 시장 전체로도 번지고 있는데 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 글로벌 스마트폰 출하량이 약 14% 감소해 사상 최대 감소폭을 기록할 것으로 전망했습니다.



중국 스마트폰 업체보다 프리미엄 제품 비중이 높은 애플과 삼성전자도 수요 둔화와 제조원가 상승의 영향은 피하기 어렵다는 평가입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)