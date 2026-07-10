뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이창동X봉준호X장재현도 주목한다…'호프' 나홍진 감독, 거장들과 GV

SBS 뉴스
작성 2026.07.10 10:59 조회수
호프 포스터 (사진=게티이미지코리아)

2026년 한국 영화 최고 기대작 '호프'에 한국 대표하는 감독들도 주목하고 있다.

'호프'가 개봉 하루 전인 7월 14일(화)부터 작품에 대한 다채로운 이야기를 나누는 스페셜 릴레이 GV를 개최한다.

7월 14일(화)에는 롯데시네마 월드타워에서 오후 6시 25분 상영 종료 후 나홍진 감독과 이창동 감독이 함께하는 GV가 열린다. 이번 GV에서는 장르적 상상력과 압도적인 영화적 체험을 구축해 온 나홍진 감독과 인간과 사회를 깊이 있게 탐구하는 작품 세계를 선보여 온 이창동 감독이 '호프'를 중심으로 영화에 대한 폭넓은 이야기를 나누며 뜻깊은 시간을 선사할 예정이다.

개봉일인 7월 15일(수)에는 메가박스 코엑스에서 오후 6시 45분 영화 상영이 끝난 후 나홍진 감독과 봉준호 감독의 GV가 열린다. 독보적인 작품 세계를 구축해 온 두 감독의 만남을 통해 관객들은 '호프'를 더욱 폭넓은 시각으로 만나볼 수 있다.
호프 지브이 (사진=게티이미지코리아)

7월 16일(목)에는 메가박스 코엑스에서 오후 6시 45분 영화 상영이 종료된 후 나홍진 감독과 장재현 감독의 GV가 진행된다. 한국 장르영화의 새로운 지평을 넓혀온 두 감독은 '호프'​에 대한 심도 있는 이야기를 통해 작품을 더욱 풍성하게 경험할 수 있는 시간을 마련할 예정이다.

세 감독 모두 한국 영화계를 대표하는 인물이다. 동료인 나홍진 감독의 신작을 응원하는 마음과 영화 '호프'에 대한 관심을 확인할 수 있는 뜻깊은 GV 자리가 될 것으로 보인다.

'​호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로 오는 15일 개봉한다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지