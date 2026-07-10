"우린 아직 더 증명해야 한다"…'3연속 4강 진출' 만족을 모르는 음바페의 독기

10일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 8강 프랑스와 모로코의 경기에서 프랑스가 2대 0 승리를 거두며 4강에 진출했습니다.



프랑스는 3회 연속 월드컵 4강 진출이라는 대기록을 달성했는데요. '1골 1어시'로 맹활약하며 팀의 승리를 이끈 음바페는 경기 후 진행된 인터뷰에서 들뜨지 않고 겸손하게 주장으로서 중심을 잡는 모습을 보여줬습니다.



경기 후 진행된 음바페의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)