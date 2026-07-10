강동구 "CCTV로 납치미수 피의자 파악…사건 20분 만에 검거"

▲ CCTV (자료화면)

서울 강동구(구청장 이수희)는 지난달 29일 새벽 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터의 영상 관제를 통해 관내 노상에서 여성을 납치하려던 피의자를 검거하는 데 기여했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.구에 따르면 당일 오전 2시 15분 천호동 노상에서 20대 여성으로부터 "한 남성이 나를 납치하려 했다"는 112 신고가 접수됐습니다.112상황실의 요청에 따라 강동구 CCTV 통합관제센터 관제요원 2명이 해당 시간대와 장소의 CCTV 영상을 점검했고, 신고 내용대로 한 남성이 갑자기 여성의 목을 잡고 끌고 가려다 도주하는 장면을 확인했습니다.관제요원들은 피의자를 특정해 인상착의와 소지품, 도주 경로를 경찰에 제공했고, 피의자는 사건 약 20분 만에 경찰에 붙잡혔습니다.강동경찰서는 검거에 기여한 관제요원 2명에게 표창장을 수여할 예정입니다.이수희 강동구청장은 "앞으로도 적극적이고 전문적인 CCTV 관제를 통해 범죄 위험 요소를 예방하고, 인공지능(AI) 선별 관제 시스템을 지속 확대해 24시간 안전한 강동구를 만들어 가겠다"고 말했습니다.