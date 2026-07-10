장동혁 "우리 편에 총 쏘는 게 뺄셈 정치…한동훈, 범죄행위로 제명"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 9일 오후 광주경찰청에서 김영근 청장과의 면담이 이뤄지지 않자 항의하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(10일) 해당 행위자에 대한 징계 방침에 대해 반(反)장동혁 측이 반발하는 것과 관련, "본인의 발이 저린 사람들이 나와서 '왜 나를 징계하려고 하냐'고 하는 것"이라고 응수했습니다.장 대표는 오늘 뉴데일리 유튜브 '배추도사의 새벽배송' 출연, 자당 조경태 의원 등에 대한 윤리위 징계 가능성을 묻는 질문에는 "구체적으로 누구를 징계해야 한다고 말 한 적 없다"면서 이같이 밝혔습니다.그는 또 무소속 한동훈 의원을 겨냥해 '해당 행위자 영구 복당 금지'를 거론했다는 시각에 대해 "해당 행위에 대해 엄정한 조치가 필요하다고 했지, 누구를 징계한다는 말을 한 적이 없다"고 재차 말한 뒤 "다만 한 가지만 짚고 넘어가자. 한 의원은 범죄 행위로 제명을 당한 것이지, 해당 행위로 제명을 당한 것이 아니라는 말씀을 드린다"고 말했습니다.그러면서 "당원 게시판 문제는 범죄 행위"라며 "한 의원이 어떤 걸로 제명을 당했는지 잘 고민하고 비판했으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.그는 또 지방의회 출범 뒤 일부 기초의원들이 의장단 선출 과정에서 더불어민주당과 야합했다는 당내 비판과 관련, "전쟁에서 적을 돕는 사람을 우리 편이라고 할 수 있냐"며 "오합지졸 같은 병사로 전쟁에서 승리할 수 없다고 생각한다"고 말했습니다.그러면서 "뺄셈 정치를 하지 말라고 하는데, 우리 편을 향해 총을 쏘는 사람은 가장 큰 마이너스다. 그보다 더 큰 마이너스는 없다"며 "상임위원장이 하고 싶다고 민주당과 짬짜미해 '상임위원장 하나 달라'고 할 수 있냐"고 언성을 높였습니다.장 대표는 당 대표직에서 물러날 의사가 없음도 다시 한번 명확히 했습니다.그는 '여론조사에 차기 대선 후보로 거론된다. 대선도 생각하냐'는 질문에 "정치인의 앞으로의 방향과 무엇을 해야 할지는 결국 당원과 국민이 결정한다고 생각한다"며 "당원 주권 시대를 열고 보수 재건을 해야 한다고 한다면 일부 의원들이 사퇴하라 하더라도 자리를 굳건히 지키고 보수 재건을 해야 한다고 생각한다"고 말했습니다.그러면서 "이재명 정권에 의해 무너진 법치와 헌정질서를 다시 세워야 한다는 게 국민의 명령이라면 저는 따라야 한다고 생각했다"고 덧붙였습니다.이밖에 그는 투표용지 부족 사태와 관련, "투표 과정·절차와 유권자들의 의사결정 자체가 오염됐다. 투표함이 아니라 못 쓰는 투표용지가 들어간 '쓰레기함', '쓰레기통'이라고 생각한다"며 "전면 재선거를 해야 한다고 생각한다"고 재차 주장했습니다.(사진=연합뉴스)