'텀블러 체액 테러'에 아동학대 고소까지…시한폭탄 된 학교, '그알'이 묻는 참교육의 진실

이미지 확대하기

붕괴 위기에 직면한 2026년 대한민국 학교의 씁쓸한 현주소가 드러난다.오는 11일 토요일 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '참교육과 시한폭탄 - 지금 우리 학교는'이라는 부제로, 언제 터질지 모르는 시한폭탄을 돌리고 있는 교육 현장의 실태를 집중 추적한다.올해 4월, 제주의 한 초등학교에 근무하던 교사 정소윤(가명) 씨는 전날 깨끗이 씻어둔 텀블러를 열었다가 정체불명의 물질을 발견하고 경악을 금치 못했다. 끈적끈적한 점액질에 악취가 나는 액체였고, 정밀 감식 결과 이는 놀랍게도 남성의 '정액'으로 밝혀졌다.정 교사는 "설마설마했는데 누가 이런 짓을 한 거지? 그때부터 수업을 어떻게 했는지, 두려워서 기억이 안 난다"라며 극심한 불안 증세를 호소하다 결국 병가를 냈다.여기서 끝이 아니었다. 두 달 뒤 임시 강사가 대신 수업을 하던 텅 빈 교실에 누군가 또다시 침입해 이번에는 교사 의자에 '소변'을 누고 달아나는 2차 테러가 발생했다. 경찰 수사 결과 밝혀진 범인의 정체는 뜻밖에도 인근 고등학교 1학년에 재학 중인 16세 남학생이었다.가해 학생은 화장실이 급해 학교에 들어갔을 뿐 고의가 아니라고 범행을 부인하고 있지만, 미성년자라는 이유로 얼굴도 이름도 베일에 가려진 채 피해 교사들만 극심한 트라우마에 시달리고 있다.학교를 뒤흔드는 위기는 이뿐만이 아니다. 폭발물 설치 협박, 흉기 난동, 교사 폭행 등 교실은 이미 안전지대 기능을 상실했다. 여기에 더해 학부모들로부터 무분별하게 날아드는 '아동학대 신고'는 교사들을 끝없는 소송의 굴레로 밀어 넣고 있다. 연평균 700건에 달한다는 학부모의 아동학대 고소 건을 두고, 일선 교사들은 정당한 생활지도조차 불가능하다며 절규한다.반면, 교사를 고소한 학부모들의 입장 역시 완고하다. 지난해 경남에서 중학교 교사를 아동학대 혐의로 고소한 한 학부모는 폭염 속에 아이에게 기합을 주고 귀를 잡아당겨 교무실까지 끌고 갔다며 목격자와 CCTV를 증거로 내세웠다. 올해 4월 폭행과 모욕 혐의로 해당 교사를 2차 고소하기까지 한 상황이다.성추행이나 폭행 등으로 문제를 일으킨 아이들의 부모 역시, 교사의 훈육 방식과 대처에 더 큰 문제가 있었다며 억울함을 호소하고 있다. 끊이지 않는 학부모의 아동학대 신고는 과연 보이지 않는 곳에서 벌어지는 교사의 감춰진 가혹행위일까, 아니면 부모들의 과도한 감정싸움일까.위태로운 교단 위에서 '참교육'이 진짜 필요한 대상은 누구인지 질문을 던지는 '그알'은 오는 11일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)