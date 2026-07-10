SK하이닉스, 오늘 나스닥 상장…40조 실탄으로 시장 지배력 확대

▲ 대한상공회의소 회장인 최태원 SK그룹 회장이 28일 국회의원회관에서 한중의원연맹이 연 '미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략' 정책세미나에 참석해 강연하고 있다.

SK하이닉스가 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장해 40조 원에 달하는 투자 실탄을 확보하고 세계 반도체 시장 쟁탈전의 고삐를 죕니다.글로벌 인공지능(AI) 투자 가속화로 메모리 수요가 계속 늘어나는 가운데 상장으로 확보한 자금을 생산능력 확대와 제품 경쟁력 강화에 투입함으로써 시장 지배력을 확고히 하겠다는 전략입니다.SK하이닉스는 오늘(10일) 나스닥 시장에 ADR을 공식 상장해 거래를 시작할 예정이라고 밝혔습니다.이를 위해 SK하이닉스는 전체 발행 주식의 약 2.5%인 최대 1,779만 주(ADR 기준 1억 7,790만 주)를 신주로 발행하기로 했습니다.ADR 기업공개(IPO) 가격은 주당 149달러로 확정했습니다.ADR 가격결정일 기준(7월 9일) 환율 1,509.9원으로 환산하면 224만 9,751원이라고 SK하이닉스는 설명했습니다.이에 따라 SK하이닉스는 이번 공모를 통해 총 265억 7,100만 달러(40조 230억 7,029만 원)를 조달할 수 있게 됐습니다.이는 2014년 알리바바의 미국 증시 상장 조달액(250억 달러)을 뛰어넘어 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대 규몹니다.미국 IPO 기준으로는 지난달 상장된 스페이스X(857억 달러)에 이어 두 번쨉니다.공모 절차가 마무리되는 오는 14일에는 40조 원 규모의 공모 대금이 SK하이닉스에 납입될 예정입니다.이를 계기로 SK하이닉스는 반도체 생산능력(CAPA) 확장에 더욱 박차를 가할 계획입니다.이번에 조달할 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹, 기계장치 등 건설 및 시설투자 자금으로 활용할 계획이라고 공시했습니다.내년 말까지 도입 예정인 극자외선(EUV) 노광장비 도입에도 11조 9천억 원을 투자합니다.글로벌 메모리 반도체 시장은 일각에서 제기된 피크아웃(정점에 이른 뒤 상승세가 둔화하는 것) 우려에도 불구하고 지속 성장할 것이라는 분석에 여전히 무게가 실립니다.최근 시장조사업체 카운터포인트리서치는 올해 2분기 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3사의 평균 영업이익률이 75∼80%에 달할 것으로 보면서 공급 부족에 따른 호황이 적어도 내년까지 계속될 것으로 예상했습니다.해외에서는 마이크론이 최근 일본 히로시마에 14조 원을 투자해 차세대 고대역폭메모리(HBM) 생산 라인 구축에 나선 것도 이번 슈퍼사이클 효과의 극대화를 꾀하는 것으로 풀이됩니다.국내에서도 정부의 3대 메가 프로젝트 핵심 사업으로서 호남권 반도체 클러스터가 광주 군 공항 부지에 조성되는 등 글로벌 반도체 증산 경쟁이 치열하게 전개되는 중입니다.이번 나스닥 상장은 막대한 현금 유입뿐만 아니라 회사의 가치 재평가를 통해 중장기적으로도 자금 조달에 유리하게 작용할 수 있을 전망입니다.SK하이닉스는 HBM 시장에서 확고한 세계 1위일 뿐만 아니라 글로벌 D램 시장 점유율과 영업이익 모두 3위인 마이크론과 상당한 격차를 유지하고 있음에도 주가수익비율(PER)은 마이크론보다 20∼40% 낮게 평가되고 있습니다.이번 상장은 글로벌 투자 접근성 제고를 통해 이 같은 저평가 상태를 해소하는 계기가 될 것으로 SK하이닉스는 기대했습니다.최태원 SK그룹 회장은 올해 초 ADR 상장 추진에 대해 "한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것"이라고 말한 바 있습니다.나스닥 상장 이후 글로벌 자산운용사와 연기금, 패시브 자금이 추가 유입될 것이라는 전망도 잇따릅니다.안정적으로 투자할 수 있는 재무 건전성 확보를 위한 순현금 100조 원 달성이라는 목표도 이번 상장을 통해 한층 달성이 가까워졌다는 평가가 나옵니다.SK하이닉스는 이번에 발행하는 신주도 전체 주식의 2.5% 수준으로 많지 않은 만큼 글로벌 투자 접근성 제고와 추가 자금 유입 등 효과가 주주 가치 희석 효과보다 클 것으로 보고 있습니다.아울러 시장과 적극적으로 소통하며 연내 구체적 주주환원 방안을 마련할 계획입니다.(사진=연합뉴스)