[현장영상] 공중에서 갑자기 '쾅'…"다른 칸과 충돌 후 추락"

9일 오전 11시 20분쯤 경주월드 내 놀이기구인 대형관람차 '타임라이더'에서 캐빈(탑승 칸) 1대가 궤도를 이탈해 추락하는 사고가 났습니다.



이 객차는 추락 과정에서 5명이 타고 있던 다른 객차 2대와 연이어 충돌했습니다. 5명은 병원에서 진료받고 귀가한 것으로 알려졌습니다.



추락한 객차 안에 승객이 없어 대형 참사가 벌어지지는 않았습니다.



경주월드는 사고 이후 대형 관람차 운영을 중단하고 점검에 들어갔고 현재 스위스에 있는 제작사 측에 지원을 요청한 상황입니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 육도현 / 출처: X (@happykuma999) , 익명 제보영상, 경주월드 홈페이지 / 제작: 디지털뉴스부)