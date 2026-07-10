'16강전 퇴장' 잉글랜드 수비수 콴사, 2경기 출전 정지 징계 조치

▲ 멕시코전에서 퇴장당하는 잉글랜드 수비수 콴사

2026 북중미 월드컵 16강전에서 레드카드를 받고 퇴장당했던 잉글랜드 대표팀의 수비수 자렐 콴사(레버쿠젠)가 2경기 출전 정지 징계를 받았습니다.국제축구연맹(FIFA)은 10일(한국시간) 멕시코-잉글랜드 경기에서 퇴장당한 콴사에 대해 2경기 출장 정지 징계를 내렸다고 발표했습니다.이에 따라 콴사는 12일 미국 마이애미 스타디움에서 열리는 노르웨이와의 8강전뿐만 아니라 잉글랜드가 준결승에 오르면 그 경기까지도 뛸 수 없게 됐습니다.잉글랜드가 결승에 진출해야만 콴사는 이번 대회 안에 돌아올 수 있습니다.콴사는 6일 열린 멕시코와의 북중미 월드컵 16강전(3-2 잉글랜드 승)에서 잉글랜드의 오른쪽 풀백으로 선발 출전해 뛰던 중 후반 9분 상대 수비수 헤수스 가야르도에게 거친 태클을 해 레드카드를 받았습니다.이 판정 이후 외신 등에선 해당 행위가 심각한 반칙으로 간주돼 콴사가 2경기 출장 정지 징계를 받을 수 있다는 전망이 나왔고, 그 예상대로 결정됐습니다.잉글랜드 측이 미국의 스타 공격수 폴라린 발로건의 '퇴장 징계 유예' 사건을 계기로 항소를 검토한다는 보도가 나오기도 했지만, 콴사는 퇴장에 따른 징계를 피하지 못했습니다.앞서 2일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전(2-0 미국 승)에서 선제 결승 골을 넣은 발로건은 후반전 도중 상대 선수 타리크 무하레모비치와의 경합에서 발목을 밟으며 레드카드를 받아 퇴장당했으나 FIFA는 이후 퇴장에 따른 출전 정지 집행을 1년 유예한다고 발표했습니다.이례적인 결정의 배경에 도널드 트럼프 미국 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 전화를 걸어 징계 재검토를 요청한 일이 있었던 거로 알려지며 논란이 이어졌습니다.발로건은 결국 지난 7일 벨기에와의 16강전에 정상적으로 출전했고, 미국은 벨기에에 1-4로 완패하며 탈락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)