고우석, 마침내 메이저리그 데뷔…클리블랜드 상대 1이닝 1실점

▲ 미네소타 고우석이 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 경기 9회에 역투하고 있다.

고우석(미네소타 트윈스)이 긴 여정 끝에 마침내 빅리그 마운드를 밟았습니다.고우석은 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 홈 경기 2-4로 뒤진 9회초에 팀의 4번째 투수로 등판해 1이닝 1피안타(1피홈런), 1탈삼진, 1실점을 기록했습니다.투구 수는 18개(직구 9개·스플리터 6개·슬라이더 3개), 직구 최고 구속은 시속 95.7마일(약 154㎞)을 찍었습니다.이로써 고우석은 1994년 박찬호 이후 MLB 정규시즌 경기 잔디를 밟은 30번째 한국인 빅리거가 됐습니다.투수로는 16번째이고, 2021년 텍사스 레인저스 소속으로 빅리그 무대에 선 양현종(현 KIA 타이거즈) 이후 5년 만입니다.고우석은 이날 코디 펀더버크의 뒤를 이어 팀의 4번째 투수로 등판했습니다.그는 첫 타자 대니얼 슈니먼을 상대로 시속 93.6마일(150.6㎞)의 직구를 초구로 던졌으나 바깥쪽 높은 곳으로 빠졌습니다.이후 연거푸 직구를 스트라이크 존 안으로 던지면서 싸움을 이어갔고, 4구째 스플리터로 1루 땅볼을 유도했습니다.후속 타자 패트릭 베일리와 상대는 아쉬웠습니다.볼카운트 1볼에서 던진 2구째 몸쪽 슬라이더를 베일리가 강타했고, 공은 우측 담장 밖으로 향했습니다.MLB 데뷔전에서 첫 홈런을 내준 고우석은 더 무너지지 않았습니다.스티븐 콴을 상대로 풀카운트 싸움을 펼치다 10구째 스플리터로 헛스윙 삼진을 잡았습니다.이어 트래비스 바자나를 2구째 직구로 1루 땅볼을 유도해 아웃 처리하며 이닝을 마무리했습니다.미네소타는 9회말 마지막 공격에서 경기를 뒤집지 못하고 2-5로 패했습니다.KBO리그 LG 트윈스의 마무리 투수로 활약하던 고우석은 2024년 샌디에이고 파드리스와 2+1년 최대 총액 940만 달러(약 141억 7천만 원)에 계약했으나 마이너리그를 전전하다 그해 5월 트레이드를 통해 마이애미 말린스로 이적했습니다.그는 이적 한 달도 안 돼 방출 대기(DFA·designated for assignment) 신분이 된 뒤 마이너리그로 이관됐습니다.2025년엔 완전히 방출된 뒤 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 맺었고, 그해 11월 다시 방출됐으나 한 달여 만에 디트로이트와 다시 마이너리그 계약을 맺었습니다.그리고 이달 초 현금 트레이드를 통해 미네소타로 이적한 뒤 지난 8일 빅리그 26인 로스터에 이름을 올렸고, 10일 경기에서 마침내 꿈을 이뤘습니다.(사진=AP, 연합뉴스)