고우석, 마침내 메이저리그 데뷔…클리블랜드 상대 1이닝 1실점

▲ 미네소타 고우석이 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 경기 9회에 역투하고 있다.
고우석(미네소타 트윈스)이 긴 여정 끝에 마침내 빅리그 마운드를 밟았습니다.
고우석은 10일(한국시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 클리블랜드 가디언스와 홈 경기 2-4로 뒤진 9회초에 팀의 4번째 투수로 등판해 1이닝 1피안타(1피홈런), 1탈삼진, 1실점을 기록했습니다.
투구 수는 18개(직구 9개·스플리터 6개·슬라이더 3개), 직구 최고 구속은 시속 95.7마일(약 154㎞)을 찍었습니다.
이로써 고우석은 1994년 박찬호 이후 MLB 정규시즌 경기 잔디를 밟은 30번째 한국인 빅리거가 됐습니다.
투수로는 16번째이고, 2021년 텍사스 레인저스 소속으로 빅리그 무대에 선 양현종(현 KIA 타이거즈) 이후 5년 만입니다.
고우석은 이날 코디 펀더버크의 뒤를 이어 팀의 4번째 투수로 등판했습니다.
그는 첫 타자 대니얼 슈니먼을 상대로 시속 93.6마일(150.6㎞)의 직구를 초구로 던졌으나 바깥쪽 높은 곳으로 빠졌습니다.
이후 연거푸 직구를 스트라이크 존 안으로 던지면서 싸움을 이어갔고, 4구째 스플리터로 1루 땅볼을 유도했습니다.
후속 타자 패트릭 베일리와 상대는 아쉬웠습니다.
볼카운트 1볼에서 던진 2구째 몸쪽 슬라이더를 베일리가 강타했고, 공은 우측 담장 밖으로 향했습니다.
MLB 데뷔전에서 첫 홈런을 내준 고우석은 더 무너지지 않았습니다.
스티븐 콴을 상대로 풀카운트 싸움을 펼치다 10구째 스플리터로 헛스윙 삼진을 잡았습니다.
이어 트래비스 바자나를 2구째 직구로 1루 땅볼을 유도해 아웃 처리하며 이닝을 마무리했습니다.
미네소타는 9회말 마지막 공격에서 경기를 뒤집지 못하고 2-5로 패했습니다.
KBO리그 LG 트윈스의 마무리 투수로 활약하던 고우석은 2024년 샌디에이고 파드리스와 2+1년 최대 총액 940만 달러(약 141억 7천만 원)에 계약했으나 마이너리그를 전전하다 그해 5월 트레이드를 통해 마이애미 말린스로 이적했습니다.
그는 이적 한 달도 안 돼 방출 대기(DFA·designated for assignment) 신분이 된 뒤 마이너리그로 이관됐습니다.
2025년엔 완전히 방출된 뒤 디트로이트 타이거스와 마이너리그 계약을 맺었고, 그해 11월 다시 방출됐으나 한 달여 만에 디트로이트와 다시 마이너리그 계약을 맺었습니다.
그리고 이달 초 현금 트레이드를 통해 미네소타로 이적한 뒤 지난 8일 빅리그 26인 로스터에 이름을 올렸고, 10일 경기에서 마침내 꿈을 이뤘습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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