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[오그랲] 1,500조 투입되는 '메가 프로젝트'…성공으로 가는 결정적 변수는?

안혜민 기자
작성 2026.07.15 17:19 조회수
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정부가 공식 발표한 총 1,500조 원 규모의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'는 반도체와 피지컬 AI, 그리고 AI 데이터센터(AIDC)를 삼각 축으로 삼는 초대형 국가 전략입니다.

용인 반도체 클러스터 최종 완공 시기를 최대 12년 단축하고 호남권에 800조 원 규모의 신규 팹을 건설하는 등 파격적인 '속도전'을 선언했지만, 이 거대한 하드웨어 인프라를 지탱하기 위해 추가로 요구되는 24.7GW급의 메가톤급 전력 및 용수 수급 대책은 여전히 확정되지 않았습니다.

오늘 오그랲에서는 이번 '메가 프로젝트'의 내용을 정리해보고, 이번 프로젝트 결정의 배경은 무엇인지와 함께 놓쳐서는 안 될 포인트가 무엇인지 5가지 그래프를 통해 살펴봤습니다.

(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·김상윤, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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