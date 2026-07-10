SK하이닉스 "ADR 공모가 149달러"…외국기업 미 IPO 사상 최대

▲ SK하이닉스

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐습니다.SK하이닉스는 ADR 1억7천790만주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일(한국시간) 발표했습니다.ADR 1주가 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 고려하면, ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만 6천 원(원/달러 환율 1,509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준입니다.SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억 700만 달러(약 40조 원)를 조달할 수 있게 됐습니다.이는 과거 알리바바(250억 달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모입니다.미 IPO 기준으로는 스페이스X(857억 달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모입니다.SK하이닉스는 이날 'SKHYV'라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작됩니다.오는 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래가 가능합니다.공모 절차는 14일 마무리될 예정입니다.공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았습니다.