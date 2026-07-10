장윤기 사건에 조기 귀국한 경찰청장 대행 "매우 송구"

▲ 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답변을 마치고 있다.

유재성 경찰청장 직무대행은 오늘(10일) '장윤기 사건'을 둘러싼 경찰 부실수사 및 유착 논란에 대해 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 매우 송구스럽다"며 사과했습니다.유 직무대행은 오늘 새벽 미국 출장 일정을 끝내고 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하며 취재진을 만나 이같이 밝혔습니다.당초 일정보다 귀국을 하루 앞당긴 유 직무대행은 "출장 일정 중에 조기 귀국했다"며 "그만큼 이번 사안의 엄중함을 인식하고 있다"고 말했습니다.이번 사건을 계기로 검찰의 보완수사권 우호 여론이 높아진 데 대해서는 "보완수사권은 국회에서 충분한 논의를 거쳐 입법 정책적으로 결정되리라 생각한다"며 "논의 과정에서 경찰도 필요한 의견을 제시하도록 하겠다"고 말했습니다.유 직무대행은 '장윤기 사건' 관련 상황을 직접 보고받으며 경찰을 향해 악화한 국민 여론을 되돌릴 대책 등을 고심할 것으로 전망됩니다.오늘 오전 9시 20분에는 전국 경찰 지휘부 화상회의를 주재합니다.(사진=연합뉴스)