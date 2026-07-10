"어떻게 이런 일이"…빌라 화재 초등생 남매 빈소에 애달픔만

▲ 서울 은평구 빌라 화재

"기억하고 싶은 게 너무 많아. 내 손으로 키웠는데, 애들이 다 착한 애들인데…."서울 은평구 갈현동 빌라 화재로 초등학생 손자와 손녀를 한꺼번에 잃은 할아버지 A 씨는 힘겹게 입을 뗐습니다.그는 차오르는 슬픔에 말을 쉽게 잇지 못했습니다.남매의 목숨을 앗아간 화재 이튿날인 9일 은평구 장례식장에 마련된 빈소 앞에서 만난 할아버지는 "애들이 참 말을 잘 들었는데…"라며 눈물지었습니다.그는 남매를 두고 개인 용무로 외출했던 아이들 아버지의 슬픔은 누구와도 비할 바 없이 클 것이라고 했습니다.A 씨는 "애들을 두고 나간 무책임한 부모로 보지 않았으면 좋겠다"며 "안타까운 사고로 같이 슬퍼해 주면 좋겠다"고 말했습니다.할아버지 A 씨 당부처럼 아이들의 부모를 비롯한 가족들은 빈소에서 슬픔을 삭였습니다.이날 오후엔 망자 이름이 나오는 식장 내 전광판도 상주의 요청으로 꺼진 상태였습니다.빈소를 찾은 이들은 입술을 꽉 깨물고 몸을 떨면서 슬픔을 견디는 유족을 안고 위로의 뜻을 전했습니다.한 조문객은 "이렇게 어린 나이에, 어떻게 이럴 수가 있느냐"며 울음을 터뜨렸습니다.숨진 아이들은 각각 초등학교 2학년과 1학년 남매입니다.이웃들에게 우애가 좋은 남매로 알려진 터라 더욱 안타까움을 자아냈습니다.이들 남매 가족이 불이 난 빌라로 이사한 건 2년 전입니다.경찰과 소방은 이날 오후부터 합동감식을 한 뒤 정확한 화재 원인을 조사 중입니다.경찰은 거실에서부터 전기적 요인으로 인한 발화 가능성에 무게를 두고 에어컨 등 가전을 국립과학수사원에 감정 의뢰했습니다.(사진=서울 은평소방서 제공, 연합뉴스)