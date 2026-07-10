블룸버그 "SK하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러 확정"

▲ SK하이닉스

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 발행 가격을 주당 149달러로 책정했다고 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 9일(현지시간) 보도했습니다.앞서 블룸버그는 SK하이닉스가 ADR 공모가 가이드라인으로 주당 149달러를 제시했다고 보도한 바 있습니다.이어 이 가격이 그대로 확정됐다고 전한 것입니다.SK하이닉스는 논평 요청에 응하지 않았습니다.공모가는 한국시간으로 오늘(10일) 오전 8시 공시될 예정입니다.149달러는 이날 한국 증시에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가(218만 6천 원·1천445달러)를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높은 수준입니다.미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 SK하이닉스는 ADR 1억 7천790만 주를 공모했습니다.이에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당합니다.149달러로 공모가가 확정될 경우 조달 규모는 약 265억 달러(약 40조 원)에 달합니다.이는 과거 알리바바의 250억 달러 기업공개(IPO)를 넘어 외국기업의 미 증시 상장 사상 최대 규모가 될 전망입니다.전날 블룸버그는 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도한 바 있습니다.총수요는 2천억달러(약 301조 원)에 달하며, 발행 물량의 절반가량은 상위 10개 계좌에 배정된 것으로 전해졌습니다.상위 25개 계좌가 전체 물량의 약 3분의 2를 확보했다고 블룸버그는 전했습니다.