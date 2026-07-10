미 연준, 정책 검토 5대 TF 출범…맨큐 등 외부 전문가 참여

▲ 케빈 워시 미 연준 의장

미국 연방준비제도(Fed·연준)는 운영 방식 전반을 검토하기 위해 5개 태스크포스(TF)를 구성하고, 10여명의 외부 위원을 임명했다고 9일(현지시간) 밝혔습니다.이 TF는 케빈 워시 신임 연준 의장이 지난달 17일 첫 기자회견에서 예고한 연준 개혁 조치의 일환입니다.워시 의장은 금융시장 내 연준의 영향력 축소, 향후 통화 정책에 대한 선제안내(포워드 가이던스) 제한, 경제 통계 활용 방식 재검토 등을 주요 개혁 과제로 제시한 바 있습니다.TF는 연준의 핵심 책무와 운영 영역에 맞춰 ▲ 연준 커뮤니케이션 ▲ 대차대조표 정책 ▲ 경제 데이터 ▲ 생산성 및 고용 ▲ 인플레이션 등 5개 부문으로 구성되며, 부문별로 3명의 외부 전문가가 공동 리더를 맡습니다.위원단에는 조지 W. 부시 행정부에서 최고 경제자문관을 지낸 그레그 맨큐 하버드대 교수, 노벨 경제학상 수상자인 토머스 사전트 교수, 더그 맥밀런 전 월마트 최고경영자(CEO) 등 학계와 업계 인사들이 대거 포함됐습니다.특히 생산성·고용 TF에는 도널드 트럼프 2기 행정부를 공개 지지해온 유명 벤처 투자자 마크 앤드리슨, 인공지능(AI) 기업 앤트로픽과 협력해온 채드 존스 스탠퍼드대 교수, 마이크로소프트(MS) 엑스박스(XBOX) 부문 경영진 등 AI 및 정보통신(IT) 업계 인사가 발탁됐습니다.워시 의장은 성명에서 "목표는 명확하다"며 "중대한 시기에 연준이 목표를 달성할 수 있도록 최적의 위치를 확보하는 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)