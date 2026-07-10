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미·이란 긴장에도 경기둔화 우려 부각…국제유가 2% 하락

백운 기자
작성 2026.07.10 05:15 조회수
미·이란 긴장에도 경기둔화 우려 부각…국제유가 2% 하락
▲ 호르무즈 해협

9일(현지시간) 국제유가는 미국과 이란 간 긴장으로 인한 공급 차질 우려보다 경기 둔화에 따른 원유 수요 위축 우려가 부각되며 약 2% 하락했습니다.

이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 76.30달러로 전장 대비 2.20% 내렸습니다.

뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 72.08달러로 전장 대비 1.96% 하락했습니다.

전날 공개된 미 연방준비제도(Fed·연준) 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 인플레이션 우려가 커진 것으로 나타났습니다.

고금리 기조가 유지되거나 추가 금리 인상이 이뤄질 경우 경기 둔화로 원유 수요가 위축될 수 있다는 우려가 유가를 끌어내렸습니다.

또 중국의 6월 생산자물가지수(PPI) 상승률이 전년 대비 4.1%로 4년 만에 최고치를 기록하면서 제조업체들의 비용 부담이 커지고 내수 부진이 이어질 것이라는 전망이 원유 수요 둔화 우려를 키웠습니다.

다만 미국과 이란 간 무력 공방으로 호르무즈 해협 정상화가 지연되면서 원유 수송량이 다시 감소한 데다, 우크라이나의 드론 공격과 러시아의 디젤 연료 수출 제한에 따른 공급 불안이 유가 하단을 지지했습니다.
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