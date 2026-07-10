[날씨] 오늘 '경기·강원 북부' 중심 최대 80㎜ 많은 비

<앵커>



밤사이 비는 좀 잦아들었습니다. 오늘(10일) 출근길에 잠깐 오고 주말까지 큰 비는 없을 것으로 예보됐는데 또 모릅니다. 자세한 날씨는 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



박세림 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



현재 정체전선이 우리나라 북쪽으로 밀려 올라가면서 현재는 연천과 포천, 철원을 중심으로 호우주의보가 내려진 가운데 경기 북부와 강원 북부를 중심으로 시간당 10~20mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



강수는 오늘 오전까지 강하게 쏟아지다 낮에는 대부분 그치겠습니다.



예상 강수량 강원 북부에 80mm 이상, 경기 북부에도 60mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



서울을 비롯한 그밖의 수도권과 강원, 충청에 5~40, 일부 남부와 제주에도 5~10mm 정도의 비가 조금 내릴 수 있겠습니다.



강수가 그친 뒤에는 강한 더위가 찾아오겠습니다.



현재는 영남 지역을 중심으로 폭염과 열대야 주의보가 발효 중인데요.



현재 서울 기온 24.4도로 당분간 열대야 수준의 더위가 이어지겠고요.



기온은 점차 더 오르면서 주말에는 33도 안팎의 폭염이 기승을 부리며 특보는 더 확대, 강화되겠습니다.



자세한 현재기온 대부분 지역 25도 안팎으로 시작하고요.



한낮 기온 청주와 광주 32도, 대구 33도까지 오르겠습니다.



한편 오늘 내륙 곳곳에 5~40mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아질 때 있어 주의하셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)