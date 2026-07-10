하이닉스 미 상장 하루 앞두고…마이크론 "미국 내 375조 원 투자"

▲ 9일(현지시간) 마이크론이 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹에 콘크리트 타설을 기념하는 명판이 설치돼 있다.

SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 하루 앞두고 마이크론이 대규모 미국 내 투자를 발표했습니다.마이크론은 인공지능(AI) 시대 메모리 수요 급증에 맞춰 2035년까지 미국 내 팹(반도체 생산공장)과 기술 투자 규모를 2천500억 달러(약 375조 원) 이상으로 확대한다고 9일(현지시간) 밝혔습니다.이번 투자는 뉴욕주 클레이 타운에 건설 중인 팹 투자 비용과 아이다호·버지니아주 등의 팹 확장 비용을 포함한 규모입니다.마이크론은 특히 뉴욕 팹의 첫 콘크리트 타설을 계획보다 한 분기 이상 앞당겨 진행했다고 덧붙였습니다.마이크론은 이와 같은 투자가 자사 D램의 40%를 미국 내에서 생산하겠다는 목표를 뒷받침하며 일자리도 미 전역에 9만 개 이상 창출될 것이라고 기대했습니다.도널드 트럼프 행정부는 임기 말까지 전 세계 반도체의 40%를 미국 내에서 생산하도록 하겠다고 공언하고 있으며, 마이크론도 이에 부응해 D램의 40%를 미국 내에서 만든다는 목표를 밝힌 바 있습니다.마이크론은 이외에도 미국 내 반도체 공급망 생태계 강화를 위해서도 최대 30억 달러(4조 5천억 원)를 추가 투자할 방침입니다.이 가운데 5억 달러는 대만 기업 글로벌웨이퍼스의 텍사스주 웨이퍼 제조시설 확장에 지원하고 10년 장기공급 계약을 맺기로 했습니다.산자이 메로트라 최고경영자(CEO)는 "미국이 건국 250주년을 맞이하는 가운데 데이터와 메모리는 현대 경제의 초석이 됐다"며 "이러한 시대에 발맞추기 위해 미국 내 투자 규모를 2035년까지 2천500억 달러 이상으로 확대한다"고 강조했습니다.마이크론은 당초 미국 내 1천700억 달러를 투자할 계획이었지만 트럼프 행정부 출범 이후인 지난해 6월 고대역폭 메모리(HBM) 수요 폭증 등으로 투자액을 2천억 달러로 상향했고, 이번에 다시 500억 달러를 증액했습니다.(사진=마이크론 제공, 연합뉴스)