뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

리센느 '러브 어택', 2년 만에 멜론 톱100 정상

고희경 기자
작성 2026.07.10 08:02 조회수
PIP 닫기
대세 아이돌로 떠오른 리센느가 히트곡 '러브 어택'으로 멜론 톱100 정상에 올라 역주행 신화를 쓴 가운데, 멜론이 꼽은 올해 상반기 대표 아티스트로도 선정됐습니다.

리센느의 러브 어택은 그제(8일) 밤 멜론 톱100 차트 정상에 올랐습니다.

노래가 발매된 지 2년 만인데요.

멤버 원이의 유튜브 채널에서 미나미가 외친 '거제 야호' 한 마디가 유행이 되면서 러브 어택도 큰 관심을 받았고, 역주행으로 마침내 멜론 톱100 정상을 찍어 멤버들이 감격의 눈물을 쏟았습니다.

리센느는 멜론이 선정한 상반기 대표 아티스트로 꼽히기도 했는데요.

지난 6월 말 기준으로, 원이의 유튜브가 개설된 2월과 비교해 노래 재생수와 청취자가 크게 늘어난 것으로 조사됐습니다.

(화면출처 : 멜론, 유튜브 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다' 채널, 리센느 유튜브 채널)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
고희경 기자 사진
고희경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지