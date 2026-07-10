"한낮에 환기?"…전문가들이 알려주는 '폭염 대처법'

오늘 아침 여러분 알면 좋은 뉴스들 한눈에 쏙 정리를 해봤습니다.



알찬 뉴스 함께 보시죠. 첫 번째 알찬 뉴스입니다.



폭염에 실내 온도 높이는 습관에 대한 정보 가져왔는데요.



더운 날 집에 들어가서 창문부터 여시는 분들 많으시죠.



그게 오히려 집 안을 더 덥게 만들 수 있다고 하네요.



전문가들은 한낮에 창문을 활짝 여는 것보다는 커튼이나 블라인드로 햇볕을 먼저 차단하는 게 실내 온도를 낮추는 데 도움이 된다고 조언합니다.



환기는 바깥 기온이 내려가는 아침이나 저녁 시간대에 마주 보는 창문을 함께 열어 맞바람이 통하게 하는 것이 효과적입니다.



또 선풍기는 한낮보다는 저녁이나 밤, 창가에 가까이 두고 사용해야 맞바람 효과를 볼 수 있고요.



제습기도 함께 쓰면 같은 온도에서도 더 시원하게 느낄 수 있다네요.



폭염이 이어지는 만큼 여러분 작은 습관만 바꿔도 냉방 효과는 높이고 전기 사용도 줄일 수 있으니까 참고하시기 바랍니다.