뉴욕 연은총재 "AI 수요, 주요 인플레 우려 요인"

▲ 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재

존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 미국의 인플레이션을 자극하는 주요 요인으로 인공지능(AI) 관련 수요에 주목하고 있다고 9일(현지시간) 밝혔습니다.윌리엄스 총재는 이 같은 수요가 지속될 경우 기준금리 인상으로 이어질 수 있다고 말했습니다.블룸버그 통신에 따르면 그는 이날 뉴욕 연은이 주최한 행사에서 "(AI가) 인플레이션 측면에서 공급 대비 수요에 지속적인 자극을 준다면, 이는 그냥 넘길 수 없는 상황이 될 것"이라고 말했습니다.그는 인플레이션이 기본 전망치보다 더 오래 지속되고 의미있는 수준으로 높아질 경우 "통화 정책이 이에 대응해야 할 것"이라고 했습니다.윌리엄스 총재는 다만 "반대로 상황이 더 온건하게 전개된다면 현재 통화 정책은 여전히 적절한 위치에 있다고 생각한다"고 덧붙였습니다.그는 케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 최근 발표한 연준 의사소통, 대차대조표 및 인플레이션 모델 검토 태스크포스(TF) 출범에 대해서는 연준의 핵심 분야를 점검할 "독특하고 시의적절한" 기회라고 평가했습니다.(사진=게티이미지코리아)