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[날씨] 아침까지 수도권·강원 많은 비…최대 200㎜

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작성 2026.07.10 00:31 조회수
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오늘(10일) 아침까지는 수도권과 강원 영서를 중심으로 많은 비가 이어지겠습니다.

경기와 강원 중북부 내륙에 많게는 200mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원도에도 최고 80mm의 많은 비가 예상되고요.

특히 새벽까지 경기와 강원 북부에는 시간당 최대 50mm로 매우 강하게 쏟아질 수 있겠습니다.

비는 오전에는 대부분 그치겠고요.

오후에도 일부 중부와 전북 지역에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

지금 영남 지역에는 폭염주의보가 내려져 있는데, 오늘 낮부터는 차츰 더워지면서 특보가 점차 확대될 수 있겠습니다.

자세한 낮 기온 보시면 서울이 29도, 대구가 33도까지 오르겠고요.

습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.

오늘 밤에도 서울은 열대야가 나타날 가능성이 나와 있습니다.

당분간은 비가 소강상태를 보이면서 밤낮으로 무더위가 기승을 부리겠습니다.

남유진 기상캐스터)
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