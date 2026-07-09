블룸버그 "SK하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러 제시"

▲ SK하이닉스

오는 10일(현지시간) 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 앞둔 SK하이닉스가 공모가로 주당 149달러를 제시했다고 블룸버그 통신이 복수의 소식통을 인용해 9일 보도했습니다.149달러는 이날 한국 증시에서 거래를 마친 SK하이닉스 보통주 종가(218만 6천 원·1천445달러)를 ADR 기준으로 환산한 가격보다 약 3.1% 높은 수준입니다.미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1에 해당합니다.다만 공모 조건은 아직 확정되지 않았으며 변경될 가능성도 있다고 소식통들은 전했습니다.149달러로 공모가가 확정될 경우 조달 규모는 약 265억 달러(약 40조 원)에 달합니다.이는 과거 알리바바의 250억 달러 기업공개(IPO)를 넘어 외국기업의 미 증시 상장 사상 최대 규모가 될 전망입니다.전날 블룸버그는 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도한 바 있습니다.글로벌 장기 투자펀드와 기술분야 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 전문 글로벌 투자자 등의 수요가 대거 몰렸다고 블룸버그는 전했습니다.