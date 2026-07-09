삼성, LG 물리치고 11년 만에 전반기 1위

▲ 결승 1타점 2루타 친 강민호

삼성 라이온즈가 LG 트윈스를 승률 2리 차로 따돌리고 2026 신한 SOL KBO리그 전반기 1위를 극적으로 차지했습니다.삼성은 오늘(9일) 대구 삼성라이온즈파크에서 LG와 벌인 홈경기에서 LG 외국인 강속구 불펜 투수 약셀 리오스를 무너뜨리고 6-5로 승리했습니다.이로써 삼성은 51승 2무 32패, 승률 0.614를 기록해 0.612(52승 33패)에 그친 LG를 2위로 밀어내고 하루 만에 선두를 되찾았습니다.삼성이 10개 구단 체제에서 전반기 1위를 차지한 건 2015년 이래 11년 만입니다.전반기 1위가 걸린 마지막 대결답게 두 팀은 일진일퇴의 공방전을 벌였습니다.삼성이 1회 박승규의 2루타와 구자욱의 좌전 안타를 묶어 1점을 먼저 내자 LG는 2회 2사 2, 3루에서 오지환의 우중간 적시타로 2-1로 뒤집었습니다.LG가 3회 무사 만루 황금 찬스에서 희생플라이로 1점을 보태는 데 그치자 삼성은 3회말 최형우의 1타점 우전 안타, 4회 양우현의 희생플라이로 3-3 동점을 이뤘습니다.이때 3루에서 태그업해 귀중한 동점 득점을 낸 포수 강민호가 6회 무사 1루에서 좌선상을 타고 흐르는 1타점 2루타로 결승타를 책임졌습니다.삼성은 계속된 1사 3루에서 대타 김성윤의 우전 적시타로 5-3으로 도망갔습니다.삼성 거포 김영웅은 8회 6-3으로 승리를 굳히는 비거리 130ｍ짜리 솔로 홈런을 LG 마무리 손주영에게서 뽑아냈습니다.김영웅의 시즌 1호 홈런이자 손주영의 시즌 1호 피홈런이었습니다.리오스는 6회 구원 등판해 안타 2개와 볼넷 1개를 주고 2실점 해 패전 투수가 됐습니다.LG는 9회 무사 2, 3루에서 박해민의 땅볼로 1점을 만회한 뒤 삼성 마무리 김재윤을 끈질기게 물고 늘어져 3연속 볼넷을 얻어내 밀어내기 득점을 내 5-6으로 추격했습니다.그러나 계속된 1사 만루에서 천성호가 유격수 병살타로 물러나 그대로 무릎을 꿇었습니다.부산에서는 KIA 타이거즈가 롯데 자이언츠를 5-2로 제압하고 4연패에서 벗어나 후반기를 맞이합니다.맥 빠진 플레이로 롯데에 연패한 KIA는 이날 2회 해럴드 카스트로의 우월 솔로 홈런으로 먼저 점수를 냈습니다.이어 2-1로 앞선 6회 김도영의 시즌 27호 홈런에 힘입어 3-1로 달아났습니다.김도영은 롯데 선발 김진욱의 초구 빠른 볼을 잡아당겨 왼쪽 스탠드에 떨어지는 비거리 130ｍ짜리 솔로포를 날렸습니다.일주일 만에 대포를 재가동한 김도영은 오스틴 딘(LG)과 더불어 홈런 공동 선두에 복귀했습니다.김도영은 3회 두 번째 타석에서는 1타점 중전 적시타를 터뜨려 2안타 2타점을 기록했습니다.8회에는 나성범이 좌월 투런 홈런으로 쐐기를 박았습니다.KIA 선발 양현종은 5이닝 동안 롯데 타선을 산발 5안타 1점으로 막고 시즌 6승째이자 통산 192승째를 수확했습니다.서울 잠실구장에서는 두산 베어스가 홈런 2방을 앞세워 SSG 랜더스를 7-0으로 완파했습니다.2회말 무사 1루에서 안재석이 우중월 투런 아치를, 이어진 2사 2루에서 강승호가 좌월 2점 포물선을 차례로 그렸습니다.3회말엔 1사 만루에서 박찬호가 좌중간 2타점 적시타를 쳤습니다.4회말엔 1사 1, 2루에서 박준순이 SSG 바뀐 투수 최민준을 상대로 7-0으로 벌리는 좌전 적시타를 때렸습니다.6위 한화 이글스는 대전에서 7위 NC 다이노스를 6-4로 물리치고 격차를 1.5경기로 벌렸습니다.한화 신인 오재원이 3안타 3타점을 올리며 승리에 앞장섰습니다.1-0으로 앞선 2회 1타점 중전 안타, 5회 3-0으로 도망가는 우전 안타를 친 오재원은 4-4로 팽팽히 맞선 8회 2사 1루에서 우중간을 가르는 결승 1타점 3루타를 작렬하고 포효했습니다.오재원은 곧바로 터진 대타 황영묵의 우전 안타 때 홈을 밟았습니다.NC는 0-4로 끌려가다가 김형준, 박민우의 투런포 두 방으로 동점을 이루는 데 만족해야 했습니다.키움 히어로즈와 kt wiz의 수원 경기는 비로 두 차례, 시간으로는 총 2시간 3분간 중단된 끝에 kt가 3-0으로 앞선 4회말 노게임으로 선언됐습니다.이날까지 424경기를 치른 2026 프로야구는 역대 전반기 최다인 763만 3천775명의 관중을 동원했습니다.10개 구단은 10∼11일 잠실구장에서 퓨처스(2군) 올스타전과 올스타전을 차례로 치른 뒤 16일부터 후반기 레이스를 이어갑니다.(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)