요르단서도 이란발 미사일에 공습경보…"미군 기지 표적"

▲ 호르무즈 해협

미국과 이란이 무력 충돌을 재개한 가운데 걸프 지역을 벗어난 요르단에서도 이란발 미사일로 인한 공습경보가 울렸습니다.9일(현지시간) 요르단 국영 통신사에 따르면 이날 이란에서 발사된 미사일이 요르단 영공에 진입하면서 요르단 전역에 공습경보가 울렸습니다.모함마드 모마니 요르단 공보장관 겸 정부 대변인은 "이란에서 발사된 미사일이 요르단 영공을 침범함에 따라 공안국이 공습경보를 발령했으며, 해당 위협에 즉각 대응해 미사일을 요격했다"고 밝혔습니다.통신은 이날 요격된 미사일이 모두 8발이며, 인명 또는 물적 피해는 없었다고 전했습니다.모마니 장관은 "관계 당국이 내린 지침을 철저히 준수하고 공식 출처를 통해서만 정보를 확인해 달라"고 당부하며, 가짜 뉴스 및 허위 사실 유포를 자제할 것을 강력히 촉구했습니다.요르단 국영 방송 알맘라카 등은 이번 이란의 공격 목표물이 요르단 내 미군 기지인 것으로 보인다고 전했습니다.요르단 내 미군 시설은 중북부 무와파크 살티 공군기지 등에 있습니다.이란은 호르무즈 해협 상선 공격에 대응해 미군이 공습을 감행하자, 그동안 쿠웨이트, 바레인, 카타르 등 주로 걸프국에 있는 미군 기지에 보복 공격을 가해왔습니다.(사진=연합뉴스)